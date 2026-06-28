Кремль в ярости: Трамп отказывается от "духа Анкориджа" и плана РФ по Донбассу

Президент США Дональд Трамп во время саммита G7 дал понять союзникам, что может отказаться от "духа Анкориджа" — концепции, которую Кремль использовал в качестве доказательства якобы поддержки Вашингтоном передачи России всего Донбасса в обмен на замораживание боевых действий. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

По информации издания, на саммите G7 Трамп провел отдельные контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским, а перед этим пообщался с российским лидером Владимиром Путиным. После этих разговоров американский президент, по словам собеседников Axios, заявил, что Украина "неплохо справляется" на поле боя и выразил разочарование действиями Кремля.

Один из присутствовавших на встречах чиновников рассказал, что Трамп стал значительно скептичнее оценивать позицию Путина.

"Трамп скептически относился ко всему, что касалось Путина, и говорил о давлении на Россию, но другие лидеры не верят, что он действительно что-нибудь сделает в этом направлении", — пишет Axios со ссылкой на должностных лиц.

Термин "дух Анкориджа" активно использовался российской дипломатией после встречи Трампа и Путина на Аляске в прошлом году. В Москве утверждали, что США якобы согласились с российским требованием передать под контроль РФ всю территорию Донбасса как часть потенциального мирного соглашения. Однако Вашингтон официально никогда не подтверждал существование таких договоренностей.

В последнее время российские чиновники, в том числе глава МИД Сергей Лавров и помощник Путина Юрий Ушаков, обвиняли США в "измене духа Анкориджа". В ответ государственный секретарь Марко Рубио заявил, что никаких договоренностей по поводу будущего Украины во время переговоров Трампа и Путина не заключалось.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что канцлер Германии Мерц направил сообщение России: озвучил Путину три условия по Украине.

Также "Комментарии" писали, что Трамп советовал Зеленскому действовать смелее против Путина: появилась реакция Кремля.