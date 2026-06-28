Кремль у люті: Трамп відмовляється від "духу Анкориджа" та плану РФ щодо Донбасу

Президент США Дональд Трамп під час саміту G7 дав зрозуміти союзникам, що може відмовитися від "духу Анкориджа" — концепції, яку Кремль використовував як доказ нібито підтримки Вашингтоном передачі Росії всього Донбасу в обмін на заморожування бойових дій. Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела, знайомі з перебігом переговорів.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

За інформацією видання, під час саміту G7 Трамп провів окремі контакти з президентом України Володимиром Зеленським, а перед цим поспілкувався з російським лідером Володимиром Путіним. Після цих розмов американський президент, за словами співрозмовників Axios, заявив, що Україна "непогано справляється" на полі бою та висловив розчарування діями Кремля.

Один із посадовців, який був присутній на зустрічах, розповів, що Трамп став значно скептичніше оцінювати позицію Путіна.

"Трамп скептично ставився до всього, що стосувалося Путіна, і говорив про тиск на Росію, але інші лідери не вірять, що він дійсно щось зробить у цьому напрямку", – пише Axios з посиланням на посадовців.

Термін "дух Анкориджа" активно використовувався російською дипломатією після зустрічі Трампа та Путіна на Алясці торік. У Москві стверджували, що США нібито погодилися з російською вимогою передати під контроль РФ усю територію Донбасу як частину потенційної мирної угоди. Однак Вашингтон офіційно ніколи не підтверджував існування таких домовленостей.

Останнім часом російські посадовці, зокрема глава МЗС Сергій Лавров та помічник Путіна Юрій Ушаков, звинувачували США у "зраді духу Анкориджа". У відповідь державний секретар Марко Рубіо заявив, що жодних домовленостей щодо майбутнього України під час переговорів Трампа та Путіна не укладалося.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що канцлер Німеччини Мерц надіслав повідомлення Росії: озвучив Путіну три умови щодо України.

Також "Коментарі" писали, що Трамп радив Зеленському діяти сміливіше проти Путіна: з’явилася реакція Кремля.