Трамп радив Зеленському діяти сміливіше проти Путіна: з’явилася реакція Кремля

У Кремлі прокоментували повідомлення про нібито приватну пораду президента США Дональда Трампа Володимиру Зеленському діяти "сміливіше" у війні проти Росії. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва не вважає українські медіа надійним джерелом інформації та застеріг Вашингтон від прямого залучення у війну.

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото з відкритих джерел

Дмитро Пєсков отримав від російських ЗМІ питання, що Трамп начебто підтримав можливість посилення українських ударів по території Росії. У відповідь представник Путіна заявив, що ці твердження не варто сприймати як підтверджений факт.

"Українським ЗМІ вірити не можна – це перше. Друге: ви зовсім недавно чули заяву пана Трампа про те, що після того, як закінчиться їхня історія з конфліктом навколо Ірану, він знову збирається докладати зусиль у плані українського врегулювання", — сказав Пєсков.

Водночас Москва наполягає, що Вашингтон не зможе бути повноцінним посередником, якщо, на думку Кремля, стане стороною війни.

"Звичайно, прикладати такі зусилля, будучи залученим у війну на одній із сторін — неможливо. Звичайно ж, ми знаємо, що переговорна команда США чудово це розуміє, усвідомлює це, з цього і виходимо", — додав Пєсков.

Раніше видання Kyiv Independent із посиланням на джерела, обізнані з перебігом контактів, повідомило, що Трамп у приватній розмові нібито закликав Зеленського діяти "сміливіше", аби посилити тиск на Володимира Путіна. За даними журналістів, у Вашингтоні вважають, що Кремль може погодитися на змістовні переговори лише за умови відчутного політичного та військового тиску.

Портал "Коментарі" повідомляв, що Сергій Лавров відреагував на таємні поради Зеленському.

Також "Коментарі" писали, що в Кремлі зробили нову заяву про переговори щодо України.