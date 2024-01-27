Кризис в США: Байден заявил, что готов закрыть границу США

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Кравцев Сергей
Президент США Джо Байден заявил, что готов закрыть южную границу в случае кризиса с мигрантами. Он призвал законодателей принять соответствующий законопроект. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Белый дом.
Джо Байден. Фото: из открытых источников
Президент США отметил, что два месяца назад он поручил своей команде начать переговоры в Сенате, чтобы решить вопрос защиты границы.
По его словам, новые решения дали бы ему полномочия закрыть границу в случае кризиса, если она будет перегружена.
Джо Байден призывает Конгресс предоставить финансирование для защиты границы. В частности, это включает работу 1300 агентов пограничной службы, 375 иммиграционных судей, 1600 офицеров по убежищу и более 100 новейших инспекционных машин.
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