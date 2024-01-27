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Кризис в США: Байден заявил, что готов закрыть границу США

Джо Байден заявил, что готов закрыть границу США в случае кризиса, но нужен законопроект

сегодня, 16:37
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент США Джо Байден заявил, что готов закрыть южную границу в случае кризиса с мигрантами. Он призвал законодателей принять соответствующий законопроект. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Белый дом.

Кризис в США: Байден заявил, что готов закрыть границу США

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Президент США отметил, что два месяца назад он поручил своей команде начать переговоры в Сенате, чтобы решить вопрос защиты границы.

"Вот уже несколько недель они этим занимаются. Работаем круглосуточно. То, что было согласовано, могло бы — если был бы принят закон — стать самым жестким и справедливым набором реформ для обеспечения безопасности границ, который когда-либо был", — подчеркнул Байден.

По его словам, новые решения дали бы ему полномочия закрыть границу в случае кризиса, если она будет перегружена.

Джо Байден призывает Конгресс предоставить финансирование для защиты границы. В частности, это включает работу 1300 агентов пограничной службы, 375 иммиграционных судей, 1600 офицеров по убежищу и более 100 новейших инспекционных машин.

"И, если бы мне предоставили такие полномочия, я бы воспользовался ими в тот день, когда подпишу закон. Обеспечение безопасности границы с помощью этих переговоров — победа для Америки. Для всех, кто требует усиления контроля, это способ сделать это. Если вы серьезно относитесь к кризису, примите двухпартийный законопроект, и я его подпишу", — заявил Джо Байден.

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