Почему в США ситуация с выделением помощи Украине зашла в тупик: какие теперь сценарии

Надежды на то, что американские парламентарии, вернувшись с новогодних каникул, решат, наконец, положительно вопрос о предоставлении помощи Украине, похоже, не оправдались. Спикер Палаты представителей Конгресса – республиканец-трампист Майк Джонсон – продолжает делать максимум, чтоб похоронить этот вопрос. Не исключено, что это делается по прямому указанию мечтающего о втором пришествии в Белый дом Дональда Трампа, который якобы давит на Конгресс, чтобы заблокировать любые компромиссы (в том числе по усилению охраны американо-мексиканской границы) – ради получения на этой теме дополнительных балов на выборах. В очередной раз в Вашингтон собирается канцлер Германии Олаф Шольц, чтоб обсудить с президентом США Джо Байденом действия в ракурсе дальнейшей помощи Украине. Почему ситуация зашла в такой тупик? Как события в ракурсе поддержки нашей страны партнерами могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

США двигаются к самому острому внутриполитическому кризису за последние 150 лет

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко констатирует:

"Вопрос о предоставлении помощи Украине в Конгрессе США, к сожалению, оказался в критической ситуации. И дело не в позиции Майка Джонсона, спикера нижней палаты Конгресса США, а позиции Трампа. Именно Трамп сейчас определяет бескомпромиссную, предельно жесткую позицию республиканцев в Конгрессе США. И это связано не с позицией Трампа по Украине (хотя отчасти и это косвенно играет свою роль), а с обострившейся ситуацией на границе с Мексикой, в частности, в Техасе, и с обострением предвыборной борьбы в США ".

Тема иммиграционного кризиса в Штатах, продолжает эксперт, становится главной в предвыборной кампании Трампа. И он намеренно обостряет ситуацию в Конгрессе, фактически отвергая любую возможность формального компромисса с Байденом по вопросу о границе с Мексикой.

"Трамп хочет, чтобы Байден провалился во всем, и по укреплению границы с Мексикой, и во внешней политике. И для Трампа не важно, какой ценой это обойдется для США, тем более для Украины", – акцентирует Владимир Фесенко.

По его мнению, к великому сожалению, США двигаются к самому острому внутриполитическому кризису за последние 150 лет.

"И нам, и нашим европейским партнерам надо готовиться к такой проблемной ситуации, когда на какой-то период времени рассчитывать придется на собственные силы (а Украине – только на помощь европейских партнеров). Соответственно надо выстраивать и будущую стратегию войны, и возможных переговоров о ее завершении", – поясняет политолог.

Что касается законопроекта о помощи Украине, то есть, по его мнению, несколько возможных сценариев.

Худший сценарий (к сожалению, возможный) – законопроект, предложенный Байденом, вообще так и не будет принят.

"Тогда и США и нам придется искать запасные варианты военной поддержки Украины и нейтрализации нашего бюджетного дефицита. Это закупки оружия в США в долг (а не в рамках безвозмездной помощи), это займы от международных финансовых организаций, а также согласование возможности хотя бы частичного увеличения финансовой поддержки от ЕС", – поясняет Владимир Фесенко.

Второй сценарий – помощь о поддержке Украины, Израиля и Тайваня все-таки будет проголосована в Конгрессе, но в другой форме (не так как предложил Байден), возможно по отдельности – и в меньшем объеме.

И представители ЕС. НАТО к этому уже начинают готовиться. По этой причине поддержку Украине сохранят. Но есть фактор Трампа, который делает неопределенной возможность дальнейшей системной поддержки Украины со стороны США. И есть ограниченные военные и финансовые возможности ЕС. Поэтому и нам, и нашим европейским партнерам, и Белому дому надо срочно разрабатывать различные сценарии дальнейших действий, как военных, так и дипломатических", – резюмирует эксперт. "Есть ли у Запада понимание, что подобные проявления его слабости лишь подстегивают диктаторов к новым агрессиям? В самом общем смысле, такое понимание есть. Более того, в Европе уже растет понимание высокой вероятности российского вторжения в страны ЕС

Помощь от США становится планом "В"

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова отмечает, что ранее прогнозировалось – могут быть серьезные проблемы с финансированием Украины со стороны США в период разворачивания и прохождения там избирательной гонки. Так, к сожалению, и происходит.

А помощь от США скорее становится планом "В". Грядущая встреча Шольца и Байдена является в этом смысле важным элементом. Причем, пройдет она уже после саммита Европейской Комиссии (намечен на 1 февраля), где, как надеемся, будет принято позитивное для Украины решение касательно долгосрочной финансовой поддержки", – подчеркивает аналитик. "Думаю, что более вероятным сейчас выглядит получение в ближайшее время 50 млрд евро от ЕС

По ее словам, встреча Байдена и Шольца – это о глобальном, о зонах ответственности. И, скорее всего, главной темой станет именно поддержка Украины, диверсификация ее (так, США пытается организовать нам поставки вооружений частично через Японию, ищет новые подходы и Европа), пока США заходят в турбулентный процесс выборов.

"Следует также понимать, что Шольц теряет электоральную поддержку. И, как и многие европейские политики, испытывает проблемы. Потому так важно сейчас, пока друзья нашей страны у штурвала тех или иных государств, принимать все решения для усиления помощи Украине", – уверена Александра Решмедилова.

Она считает, что мы точно продолжим получать поддержку. Хоть не без проблем.

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