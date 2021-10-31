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Кровавый Хеллоуин: на вечеринке в США погибли люди: что произошло

В США на вечеринке по случаю празднования Хэллоуина неизвестный устроил стрельбу, в результате которой погибло два человека

сегодня, 11:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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В Сакраменто – столице американского штата Калифорния, на вечеринке, посвященной празднованию Хэллоуина, произошло чрезвычайное происшествие. Неизвестный или группа неизвестных открыла огонь внутри здания.

Кровавый Хеллоуин: на вечеринке в США погибли люди: что произошло

Стрельба в США (фото из открытых источников)

Как сообщает издание CBS, в одном из банкетных залов заведения проходил экзотический Хэллоуин-бал, на котором присутствовали 350-400 человек. Около часа ночи внутри здания кто-то открыл стрельбу, в результате которой двое человек погибли, еще пятеро получили ранения. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции приехали на место происшествия, но им не удалось поймать злоумышленников. При чем, количество стрелков и их мотивы остаются неясными. Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента. 

Напомним, в городе Форт-Вэлли (штат Джорджия, США) неизвестные устроили стрельбу возле университетского кампуса. Один человек погиб, по меньшей мере семеро получили ранения. Полицейские обратились к свидетелям за помощью, чтобы установить инициаторов стрельбы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в американском городе Лейкленд в воскресенье, 5 сентября, произошло вооруженное нападение мужчины на семью, проживавшую в доме по улице Nothen Socrum Loop Road. Известно из выступления шерифа на брифинге, что были убиты четыре человека и ранен один. Среди погибших — семья из трех человек: 40-летний мужчина, 33-летняя жена и трехмесячный мальчик. Нападающий застрелил и соседку семьи.

Читайте также, что в Южной Каролине в США во время концерта в ночном клубе неизвестный открыл пальбу из огнестрельного оружия по людям. Десять человек получили ранения, двое из них скончались во время реанимации.


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Источник: https://sacramento.cbslocal.com/2021/10/30/man-killed-shot-terrance-long/
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