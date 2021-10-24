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В США устроили стрельбу на студенческой вечеринке

Полицейские обращаются к свидетелям за помощью, чтобы установить инициаторов стрельбы

сегодня, 20:47
Автор:

Ольга Чародий
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В городе Форт-Вэлли (штат Джорджия, США) неизвестные устроили стрельбу у университетского кампуса. Один человек погиб, по меньшей мере семеро получили ранения.Об этом сообщает бюро расследований штата и американский канал CNN. Как отмечается, стрельба произошла во время студенческой вечеринки вблизи университетского кампуса. Погиб один человек, еще семеро получили ранения. Полицейские обращаются к свидетелям за помощью, чтобы установить инициаторов стрельбы.

В США устроили стрельбу на студенческой вечеринке

США (фото из открытых источников)


"Бюро расследований Джорджии расследует инцидент со стрельбой, который произошел на вечеринке у кампуса в городе Форт-Вэлли. Ранения получили восемь человек. Из них один человек погиб ", — говорится в сообщении.


Напомним, инцидент произошел в столице Ливана. Как стало известно, группа неизвестных открыла огонь из огнестрельного оружия на акции протеста.  В результате происшествия погибли по меньшей мере шесть человек и еще несколько десятков получили ранения различной степени тяжести. Пострадавших доставляют в медицинские учреждения.  Сообщается, что участники стрельбы использовали автоматы, гранатометы и снайперские винтовки. По словам представителя Министерства иностранных дел Украины, среди раненых и погибших украинцев нет.  Посольство Украины открыло круглосуточную горячую линию для оказания помощи нашим гражданам. 


Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Норвегии вооруженный луком мужчина стрелял в людей. Злоумышленник убил пятерых граждан и еще двух ранил. Прибывшие на место событий правоохранители смогли задержать преступника. Предполагается, что у него имелся сообщник. В доме задержанного проведут обыски. Полицейским по всей стране приказали носить с собой огнестрельное оружие. 



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Источник: https://edition.cnn.com/2021/10/23/us/fort-valley-state-university-shooting-injured-dead/index.html?utm_content=2021-10-23T22%3A44%3A05&utm_term=link&utm_medium=social&utm_source=twCNN
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