Крупнейший предатель ЦРУ, который работал на РФ, мертв: что о нем известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Крупнейший предатель ЦРУ, который работал на РФ, мертв: что о нем известно

В США скончался Олдрич Эймс. Сотрудник ЦРУ, чья измена привела к гибели агентов и провалу сотен операций.

7 января 2026, 12:50
Автор:
avatar

Slava Kot

В федеральной тюрьме штата Мэриленд в возрасте 84 лет скончался Олдрич Эймс. Он был бывшим агентом ЦРУ, которого американские спецслужбы считают величайшим предателем за всю историю агентства. О его смерти 5 января сообщили американские СМИ со ссылкой на официальные источники.

Крупнейший предатель ЦРУ, который работал на РФ, мертв: что о нем известно

Олдрич Эймс в 1995 году. Фото: The Washington Post

Олдрич Эймс больше девяти лет работал на КГБ СССР, а после его распада на российские спецслужбы. Начиная с 1985 года он передавал Москве имена агентов, детали операций и большое количество секретной информации о внешней политике и безопасности США.

По данным американских властей, его измена привела к разоблачению почти всей агентурной сети ЦРУ в Советском Союзе и странах Варшавского договора. По меньшей мере, 10 человек были казнены, а сотни операций сорваны из-за Эймса.

"Я склонен класть эти вещи в отдельные коробки, изолируя свои чувства и мысли. Я чувствовал, что, продавая этих людей, я подвергаю себя такой же судьбе", – сказал он, когда его спросили, как он мог предать свою страну и подвергнуть своих коллег насмерть.

Сам Эймс, поработавший в американской разведке и контрразведке 31 год, не раз признавал, что главным мотивом была нажива. За сотрудничество он получил более 1 миллиона долларов наличными, а также обещания еще нескольких миллионов и недвижимости в России.

В 1994 году Олдрича Эймса приговорили к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. Его жену, Марию дель Росарио Касас, признали соучастницей и впоследствии освободили после отбытия части срока. До конца жизни Эймс оставался убежденным, что его шпионская деятельность не оказала решающего влияния на безопасность США, что резко контрастирует с оценками американской разведки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что умер один из крупнейших шпионов ФБР, работавший на Россию.

Также "Комментарии" писали, что Норвегия призвала граждан держаться подальше от российского "кита-шпиона".



Источник: https://www.washingtonpost.com/obituaries/2026/01/06/aldrich-ames-dead-cia-traitor/
