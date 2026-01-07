Найбільший зрадник ЦРУ, який працював на РФ, мертвий: що про нього відомо

У федеральній в’язниці штату Мериленд у віці 84 років помер Олдріч Еймс. Він був колишнім агентом ЦРУ, якого американські спецслужби вважають найбільшим зрадником за всю історію агентства. Про його смерть 5 січня повідомили американські ЗМІ з посиланням на офіційні джерела.

Олдріч Еймс у 1995 році. Фото: The Washington Post

Олдріч Еймс понад дев’ять років працював на КДБ СРСР, а після його розпаду на російські спецслужби. Починаючи з 1985 року, він передавав Москві імена агентів, деталі операцій та велику кількість секретної інформації про зовнішню і безпекову політику США.

За даними американської влади, його зрада призвела до викриття майже всієї агентурної мережі ЦРУ в Радянському Союзі та країнах Варшавського договору. Щонайменше 10 осіб були страчені, а сотні операцій зірвані через Еймса.

"Я схильний класти ці речі в окремі коробки, ізолюючи свої почуття та думки. Я відчував, що, продаючи цих людей, я наражаю себе на таку ж долю", – сказав він, коли його запитали, як він міг зрадити свою країну та наразити своїх колег на смерть.

Сам Еймс, який попрацював в американській розвідці та контррозвідці 31 рік, неодноразово визнавав, що головним мотивом була нажива. За співпрацю він отримав понад 1 мільйон доларів готівкою, а також обіцянки ще кількох мільйонів і нерухомості в Росії.

У 1994 році Олдріча Еймса засудили до довічного ув’язнення без права на дострокове звільнення. Його дружину, Марію дель Росаріо Касас, визнали співучасницею та згодом звільнили після відбуття частини строку. До кінця життя Еймс залишався переконаним, що його шпигунська діяльність не мала вирішального впливу на безпеку США, що різко контрастує з оцінками американської розвідки.

