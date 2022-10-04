Крупнейший военный корабль в мире приводят в боевую готовность

Через пять лет после строительства крупнейший военный корабль США, авианосец USS Gerald R. Ford начнет свою первую миссию в Атлантическом океане. Об этом сообщает сайт Объединенного командования сил Норфолка.

Авианосец USS Gerald R. Ford. Фото с открытых источников

Как отмечает командование Норфолка, период экспериментов закончен и теперь будет фаза различных испытаний эксплуатации, которые являются нормальным явлением между начальной фазой и фазой боевой готовности.

Сначала авианосец совершит короткую миссию по Атлантике, где экипаж и командование ознакомится с возможностями авианосца. Эта миссия станет отличным моментом для понимания боевых возможностей корабля, сообщает объединенное командование сил Норфолка.

Это первый новый тип авианосца в США за последние 40 лет. Военный корабль получил свое название в честь 38-го президента США, служившего во время Второй мировой войны на одном из американских авианосцев.

Сегодня стоимость корабля оценивается примерно в 13 млрд долларов, кроме того дополнительно 4,7 млрд долларов было потрачено на опытно-конструкторские работы.

Авианосец USS Gerald R. Ford имеет длину более 330 м и может развивать скорость до 56 км/ч. Также в нем размещены два ядерных двигателя. Кроме того, военный корабль может разместить на своей палубе около 75 самолетов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об удачно утопленном корабле вооруженными силами США.

Также "Комментарии" писали о российской шпионке, которая приблизилась к высшему руководству НАТО. Женщина 10 лет собирала информацию от чиновников Североатлантического союза.

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