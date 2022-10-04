logo

BTC/USD

19577.56

ETH/USD

1325.27

LTC/USD

54.28

USD/UAH

41.20

EUR/UAH

40.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Крупнейший военный корабль в мире приводят в боевую готовность
commentss НОВОСТИ Все новости

Крупнейший военный корабль в мире приводят в боевую готовность

США отправляет в плавание авианосец USS Gerald R. Ford.

сегодня, 06:05
Автор:

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Через пять лет после строительства крупнейший военный корабль США, авианосец USS Gerald R. Ford начнет свою первую миссию в Атлантическом океане. Об этом сообщает сайт Объединенного командования сил Норфолка.

Крупнейший военный корабль в мире приводят в боевую готовность

Авианосец USS Gerald R. Ford. Фото с открытых источников

Как отмечает командование Норфолка, период экспериментов закончен и теперь будет фаза различных испытаний эксплуатации, которые являются нормальным явлением между начальной фазой и фазой боевой готовности.

Сначала авианосец совершит короткую миссию по Атлантике, где экипаж и командование ознакомится с возможностями авианосца. Эта миссия станет отличным моментом для понимания боевых возможностей корабля, сообщает объединенное командование сил Норфолка.

Это первый новый тип авианосца в США за последние 40 лет. Военный корабль получил свое название в честь 38-го президента США, служившего во время Второй мировой войны на одном из американских авианосцев.

Сегодня стоимость корабля оценивается примерно в 13 млрд долларов, кроме того дополнительно 4,7 млрд долларов было потрачено на опытно-конструкторские работы.

Авианосец USS Gerald R. Ford имеет длину более 330 м и может развивать скорость до 56 км/ч. Также в нем размещены два ядерных двигателя. Кроме того, военный корабль может разместить на своей палубе около 75 самолетов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об удачно утопленном корабле вооруженными силами США.

Также "Комментарии" писали о российской шпионке, которая приблизилась к высшему руководству НАТО. Женщина 10 лет собирала информацию от чиновников Североатлантического союза.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://jfcnorfolk.nato.int/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!