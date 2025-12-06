Кто крутит носом: у Трампа сделали новое заявление о возможности мира между Украиной и РФ

Рубрики
Украина и Россия сейчас якобы "ближе, чем когда-либо" к заключению мирного соглашения о прекращении войны. Ведется многоплановая работа, в которой участвуют также Соединенные Штаты. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление во время форума в городе Доха в Катаре сделал посол США при НАТО Мэтью Уитакера.
Мэтью Уитакер. Фото: из открытых источников
При этом Уитакер акцентировал, что президент США Дональд Трамп считает, что сейчас есть "сложная ситуация". Обе стороны, по словам посла, буквально "крутят носом" и отказываются от компромисса.
Уитакер подтвердил, что все, что было изложено в так называемом "мирном плане США" из 28 пунктов, теперь разделено на четыре отдельных трека. А НАТО, Европейский Союз — они работают отдельно от мирного процесса по войне в Украине и от переговоров непосредственно между США и Украиной.
