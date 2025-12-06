Хто крутить носом: у Трампа зробили нову заяву про можливість миру між Україною та РФ

Україна і Росія зараз нібито "ближчі, ніж будь-коли" до укладання мирної угоди про припинення війни. Ведеться багатопланова робота, у якій також беруть участь Сполучені Штати. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву під час форуму в місті Доха в Катарі зробив посол США при НАТО Метью Уітакера.

Метью Уітакер. Фото: з відкритих джерел

"Знаєте, ми близькі до світу. Ми ближче, ніж будь-коли", — сказав він у відповідь на питання, коли вже буде підписано мирну угоду між Україною та РФ.

При цьому Вітакер наголосив, що президент США Дональд Трамп вважає, що зараз є "складна ситуація". Обидві сторони, за словами посла, буквально "крутять носом" та відмовляються від компромісу.

"Не варто заходити на півдорозі до м'ясної крамниці, де роблять ковбасу, і скаржитися, що вам не подобається...Як на мене, ми всі на одній хвилі. З держсекретарем Рубіо, залученим до процесу, я цілком упевнений, що всі перспективи будуть розглянуті, але водночас нам потрібно з'ясувати, чи можна взагалі досягти угоди", — зазначив він.

Уітакер підтвердив, що все, що було викладено у так званому "мирному плані США" з 28 пунктів, тепер поділено на чотири окремі треки. А НАТО, Європейський Союз – вони працюють окремо від мирного процесу щодо війни в Україні та від переговорів безпосередньо між США та Україною.

"Всі ці треки зараз рухаються паралельно, у реальному часі", — додав він.

Читайте також на порталі "Коментарі" — протягом двох днів спецпредставники США Стів Віткофф та Джаред Кушнер зустрічалися із секретарем РНБО України Рустемом Умеровим та начальником Генштабу Андрієм Гнатовим. Сторони обговорювали просування "надійного шляху до міцного та справедливого світу". Про це заявив спецпосланник президента США Стів Уіткофф у мережі Х.



