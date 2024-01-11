Кто лидирует в спорных штатах: кто побеждает в них, становится президентом США

В Соединенных Штатах система голосования имеет определенные отличия, чем в Украине. И в большинстве случаев победа в спорных штатах может позволить стать президентом США. Декабрьский опрос Redfield & Wilton Strategies показал, кто лидирует в этих штатах.



Дональд Трамп и Джо Байден. Фото из открытых источников

Согласно опросам Redfield & Wilton Strategies, проведенным в декабре 2023 года, Дональд Трамп сохраняет лидерство во всех шести спорных штатах, однако отставание Байдена несколько уменьшилось по сравнению с результатами в ноябре.

Наибольшее преимущество Трамп имеет во Флориде – 45% голосов против 34% у Байдена. Однако отставание Байдена в других штатах сократилось на 1-6%, в частности, в Пенсильвании уровень поддержки между главными кандидатами в президенты США практически выровнялся – 40% у Трампа и 39% у Байдена.





Как показывают опросы, участие независимого кандидата Роберта Кеннеди больше вредит действующему президенту США. Он отбирает в спорных штатах больше голосов Джо Байдена, чем Дональда Трампа, например, во Флориде 13% против 4%.

Напомним, что в 2016 году Хиллари Клинтон на выборах президента США получила 48,1% голосов, что больше чем Дональд Трамп – 46%. Однако кандидатка от демократов проиграла выборы, ведь Трамп выиграл в 30 штатах, в том числе и в спорных, тогда как Хиллари Клинтон в 20. Таким образом, в выборах президента США спорные штаты имеют решающее значение для победы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первых результатах опросов 2024 года по выборам президента США, показавших равенство между Трампом и Байденом.

Также "Комментарии" писали, что Дональд Трамп похвалил Путина и Си Цзиньпина.