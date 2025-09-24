Кто может стать преемником Путина: назвали неожиданное имя и главное условие смены власти в РФ

Рубрики
Политическая аналитика Ольга Курносова высказалась относительно возможного преемника российского диктатора Владимира Путина, который может стать компромиссной фигурой для кремлевской верхушки.
Володимир Путін (фото з відкритих джерел)
Эксперт подчеркнула, что после назначения президентом Путин начал постепенно усиливать свои позиции.
По мнению Курносовой, в России в качестве технического премьера в случае необходимости может оказаться любой.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что "преемник Путина" критикует Запад и назвал место, где будет следующая война. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев обвинил Запад в разжигании общенациональных конфликтов. По его словам, после Украины с "хаосом" могут столкнуться и другие соседи России, в том числе и на Кавказе.Николай Патрушев работал вместе с президентом России Владимиром Путиным в КГБ в Санкт-Петербурге. Он известен тем, что выступает за жесткую политику Кремля, а в нескольких редких интервью для российской печати оправдывал решение Путина начать войну в Украине. В середине России Патрушева называют наиболее вероятным преемником Путина.