Кто может стать преемником Путина: назвали неожиданное имя и главное условие смены власти в РФ

Политическая аналитика Ольга Курносова высказалась относительно возможного преемника российского диктатора Владимира Путина, который может стать компромиссной фигурой для кремлевской верхушки.

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

"Когда Путин приходил к власти, его вообще никто всерьез не воспринимал", – напомнила она в интервью Главреду.

Эксперт подчеркнула, что после назначения президентом Путин начал постепенно усиливать свои позиции.

По мнению Курносовой, в России в качестве технического премьера в случае необходимости может оказаться любой.

"Если с Путиным внезапно что-нибудь случится – он, в конце концов, не такой молодой человек, мало ли, тромб оторвался – по Конституции премьер-министр Михаил Мишустин должен его замещать. Это устроит многих на переходный период. Дальше все зависит от того, как между собой договорятся кланы, а главное – уж смогут устроить кланы. будут вестись переговоры, когда они начнутся", — отметила аналитика.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что "преемник Путина" критикует Запад и назвал место, где будет следующая война. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев обвинил Запад в разжигании общенациональных конфликтов. По его словам, после Украины с "хаосом" могут столкнуться и другие соседи России, в том числе и на Кавказе.

Николай Патрушев работал вместе с президентом России Владимиром Путиным в КГБ в Санкт-Петербурге. Он известен тем, что выступает за жесткую политику Кремля, а в нескольких редких интервью для российской печати оправдывал решение Путина начать войну в Украине. В середине России Патрушева называют наиболее вероятным преемником Путина.