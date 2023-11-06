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Кто победил бы на выборах президента в ключевых штатах США: результаты рейтинга

В рейтингах поддержки Трамп опережает Байдена в пяти ключевых штатах

сегодня, 07:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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За год до президентских выборов в США экс-глава Белого дома Дональд Трамп имеет очень хорошие шансы вновь стать президентом США. Представитель республиканцев побеждает в рейтинге своего главного конкурента от демократов действующего президента США Джо Байдена в 5 из 6 ключевых штатах США. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного по заказу "The New York Times".

Кто победил бы на выборах президента в ключевых штатах США: результаты рейтинга

Байден и Трамп. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что Байден проигрывает Трампу практически во всех "колеблющихся штатах". Эти штаты выбраны маркером предстоящих выборов неслучайно, ведь в них традиционно нет уверенной поддержки ни одной из партий и зачастую, кто одерживает победу в этих штатах, тот и становится победителем. Эти штаты эксперты называют своего рода общеамериканским "барометром" популярности двух партий в текущий момент.


Действующий президент отстает от Трампа где-то на 3, а где-то и на 10% среди опрошенных избирателей Аризоны, Джорджии, Мичигана, Невады и Пенсильвании. И лишь в Висконсине Байден опережает своего оппонента.

Социологи обращают внимание также на тот показатель, что перед выборами 2020 года, на которых удалось одержать победу Байдену, он имел более высокий рейтинг во всех шестых упомянутых штатах.                                                                                                                                                

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Источник: https://www.nytimes.com/2023/11/05/us/politics/biden-trump-2024-poll.html
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