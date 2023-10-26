В США новый спикер Палаты представителей из окружения Трампа: что это значит для Украины

В США спустя три недели, наконец, появился новый спикер Палаты представителей. Им стал представитель трампистского крыла Республиканской партии Майк Джонсон, который не особо симпатизирует Украине. Ранее экс-президент США и наиболее вероятный кандидат от Республиканской партии на этот пост на выборах-2024 Дональд Трамп "сбил" проукраинского кандидата Тома Эммера. Что значит для Украины такой расклад? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Майк Джонсон. Фото: из открытых источников

Нам следует научиться взаимодействовать как с демократами, так и с республиканцами

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий рассуждает так:

"Логично, что никто в Республиканской партии не хочет ссориться с ее самым влиятельным политиком – Трампом. Который, по всем прогнозам, станет главным кандидатом РП на следующих президентских выборах (и имеет шансы вновь вернуться в Белый дом). Учитывая его мелочность, злопамятность, мстительность, большинство старается с ним не входить в контры. А то, что Джонсон поддерживал те или иные позиции Трампа, не говорит о том, что он ярый трампист. Просто он осознает внутрипартийные реалии. И, кстати, после того, как стал спикером, уже заявил, что готов к диалогу с Байденом по поводу помощи Украине ".

К сожалению, продолжает эксперт, украинские общественность и дипломатический корпус допускали и допускают много ошибок, оценивая ситуацию в США. А там сейчас, акцентирует он, достаточно высока вероятность того, что Трамп победит в ноябре 2024-го на президентских выборах.

А далее всё будет зависеть от результатов выборов в Штатах. Военную помощь мы будем получать от американцев в любом случае (это ведь раскочегаривает именно их ВПК), а вот с экономической могут появиться проблемы". "Нельзя ставить всё исключительно на Байдена. Нам следует, наконец, научиться взаимодействовать как с демократами, так и с республиканцами. Потому что важна именно двухпартийная поддержка, – поясняет Алексей Голобуцкий. – Как бы то ни было, деньги от США для Украины в течение года еще будут. Правда, часть расходов придется на себя брать Европе – и такие сигналы уже идут

Помощь нам не уменьшат, но ужесточат контроль за ней

Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий считает, что происходящее следует рассматривать в контексте внутренней политики США.

"Ситуация демонстрирует, что позиции Трампа в Республиканской партии довольно сильные. И у его сторонников внутри данной политсилы хватает напора, мощи, чтобы менять спикеров Палаты представителей, – отмечает эксперт. – Что касается помощи Украине, думаю, она точно будет выделена. Хотя бы потому, что в Республиканской партии достаточно людей, понимающих, что это – в национальных интересах США, как не раз акцентировал президент-демократ Джо Байден ".

Кроме того, продолжает Александр Палий, общественное мнение в Штатах выступает за продолжение предоставления такой помощи нашей стране.

"Нет сомнений, что республиканцы будут выдвигать какие-то условия, подвязывая под них поддержку Украины в противостоянии с РФ. Но прямо становиться на сторону Путина было бы для республиканцев самоубийственно с точки зрения электоральных симпатий, – поясняет эксперт. – Думаю, что помощь нам не уменьшат, но ужесточат контроль за ней ".

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