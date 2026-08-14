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Кто стал миллиардером за одну ночь? Жители американского города охотятся за тайным победителем

Выигрыш 1 миллиарда долларов в лотерею Powerball превратил спокойный городок в Иллинойсе в настоящий детектив. Все подозревают каждого, но счастливчик не торопится открывать своё имя.

14 августа 2026, 18:31
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Сергій Кречмаровський

Маленький городок Квинси в штате Иллинойс внезапно оказался в центре общенационального внимания. Причиной послужил один-единственный лотерейный билет Powerball, приобретённый в местном супермаркете, который принёс его владельцу потрясающий джекпот в размере 1 млрд долл.

Кто стал миллиардером за одну ночь? Жители американского города охотятся за тайным победителем

Лотерейные фишки игровые билеты. Иллюстративное фото. Автор: Pixabay / Gabriela-Motta.

Атмосфера детективного романа

Местные жители признаются: новость о грандиозном выигрыше полностью изменила привычную жизнь города. Атмосфера в Квинси теперь напоминает классический детектив, где вместо преступника все пытаются вычислить... миллиардера. Люди присматриваются к соседям, обсуждают каждую покупку знакомых и пытаются угадать, кто именно держит в руках заветную бумажку.

"Все подозревают каждого. Вы смотрите на людей в кафе или на улице и думаете: Это он? Или, может быть, она?", — делятся впечатлениями местные жители.

Почему победитель не спешит раскрываться

Пока город гудит слухами, сам владелец выигрышного билета не спешит публично заявлять о своих правах. По законам штата Иллинойс победители крупных лотерей имеют право сохранять анонимность, если сумма выигрыша превышает 500 тыс. долл. Это понятно: внезапное богатство такого масштаба может привлечь внимание не только журналистов, но и мошенников.

Владелец магазина, где был продан счастливый билет, также получит солидное бонусное вознаграждение за продажу джекпота. Однако главная интрига остаётся открытой: решится ли новый миллиардер раскрыть своё инкогнито, или предпочтёт тихую жизнь в статусе самого богатого жителя города.

Напоминаем: ранее портал "Комментарии" рассказывал, как двое выпивших мужчин похитили трёхметрового крокодила.



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Источник: https://www.foxnews.com/travel/small-town-buzzing-over-identity-1b-powerball-winner-like-murder-mystery
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