logo_ukra

BTC/USD

63077

ETH/USD

1883.24

USD/UAH

44.71

EUR/UAH

51.71

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Хто став мільярдером за одну ніч? Жителі американського міста полюють за таємним переможцем
commentss НОВИНИ Всі новини

Хто став мільярдером за одну ніч? Жителі американського міста полюють за таємним переможцем

Виграш 1 мільярда доларів у лотерею Powerball перетворив спокійне містечко в Іллінойсі на справжній детектив. Усі підозрюють кожного, але щасливчик не поспішає відкривати своє ім'я.

14 серпня 2026, 18:31
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

Маленьке містечко Квінсі в штаті Іллінойс раптово опинилося в центрі загальнонаціональної уваги. Причиною став один-єдиний лотерейний квиток Powerball, придбаний у місцевому супермаркеті, який приніс його власнику приголомшливий джекпот у розмірі 1 млрд дол.

Хто став мільярдером за одну ніч? Жителі американського міста полюють за таємним переможцем

Лотерейні фішки та ігрові квитки. Ілюстративне фото. Автор: Pixabay / Gabriela-Motta.

Атмосфера детективного роману

Місцеві жителі зізнаються: новина про грандіозний виграш повністю змінила звичне життя містечка. Атмосфера в Квінсі тепер нагадує класичний детектив, де замість злочинця всі намагаються вирахувати... мільярдера. Люди придивляються до сусідів, обговорюють кожну покупку знайомих та намагаються вгадати, хто саме тримає в руках заповітний папірець.

"Усі підозрюють кожного. Ви дивитеся на людей у кав'ярнях чи на вулиці й думаєте: Це він? Чи, можливо, вона?", — діляться враженнями місцеві мешканці.

Чому переможець не поспішає зголошуватися

Поки місто гуде чутками, сам власник виграшного квитка не поспішає публічно заявляти про свої права. За законами штату Іллінойс, переможці великих лотерей мають право зберігати анонімність, якщо сума виграшу перевищує $500 тисяч. Це цілком зрозуміло: раптове багатство такого масштабу може привернути увагу не лише журналістів, а й шахраїв.

Власник магазину, де було продано щасливий квиток, також отримає солідну бонусну винагороду за продаж джекпоту. Проте головна інтрига залишається відкритою: чи наважиться новий мільярдер розкрити своє інкогніто, чи віддасть перевагу тихому життю в статусі найбагатшого жителя міста.

Нагадуємо: раніше портал "Коментарі" розповідав, як двоє напідпитку чоловіків викрали триметрового крокодила



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.foxnews.com/travel/small-town-buzzing-over-identity-1b-powerball-winner-like-murder-mystery
Теги:

Новини

Всі новини