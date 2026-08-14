Хто став мільярдером за одну ніч? Жителі американського міста полюють за таємним переможцем

Маленьке містечко Квінсі в штаті Іллінойс раптово опинилося в центрі загальнонаціональної уваги. Причиною став один-єдиний лотерейний квиток Powerball, придбаний у місцевому супермаркеті, який приніс його власнику приголомшливий джекпот у розмірі 1 млрд дол.

Лотерейні фішки та ігрові квитки. Ілюстративне фото. Автор: Pixabay / Gabriela-Motta.

Атмосфера детективного роману

Місцеві жителі зізнаються: новина про грандіозний виграш повністю змінила звичне життя містечка. Атмосфера в Квінсі тепер нагадує класичний детектив, де замість злочинця всі намагаються вирахувати... мільярдера. Люди придивляються до сусідів, обговорюють кожну покупку знайомих та намагаються вгадати, хто саме тримає в руках заповітний папірець.

"Усі підозрюють кожного. Ви дивитеся на людей у кав'ярнях чи на вулиці й думаєте: Це він? Чи, можливо, вона?", — діляться враженнями місцеві мешканці.

Чому переможець не поспішає зголошуватися

Поки місто гуде чутками, сам власник виграшного квитка не поспішає публічно заявляти про свої права. За законами штату Іллінойс, переможці великих лотерей мають право зберігати анонімність, якщо сума виграшу перевищує $500 тисяч. Це цілком зрозуміло: раптове багатство такого масштабу може привернути увагу не лише журналістів, а й шахраїв.

Власник магазину, де було продано щасливий квиток, також отримає солідну бонусну винагороду за продаж джекпоту. Проте головна інтрига залишається відкритою: чи наважиться новий мільярдер розкрити своє інкогніто, чи віддасть перевагу тихому життю в статусі найбагатшого жителя міста.

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