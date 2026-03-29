Кто заменит Трампа: республиканцы определили своего нового лидера

В Республиканской партии США уже начали формироваться новые лидеры, которые могут возглавить политическую силу по завершении президентства Дональда Трампа. Абсолютным фаворитом среди консерваторов считается вице-президент США Джей Ди Венс, однако серьезную конкуренцию ему составляет государственный секретарь Марко Рубио.

Президент США Дональд Трамп.

28 марта на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Техасе состоялся традиционный опрос относительно лидеров Республиканской партии. Согласно результатам, Вэнс получил 53% поддержки участников конференции, что фактически закрепило за ним статус главного наследника политического курса Трампа.

Вторым по популярности стал Марко Рубио. Его поддержали 35% опрошенных. Такой результат стал неожиданностью для многих политических наблюдателей, ведь еще год назад уровень поддержки Рубио среди консерваторов составил около 3%. Аналитики объясняют стремительный рост популярности госсекретаря его активной ролью во внешней политике США, в частности, на фоне конфликтов на Ближнем Востоке.

В то же время другие потенциальные кандидаты значительно отстают, ведь ни один из них не набрал более 2% голосов.

Несмотря на четких фаворитов, в среде республиканцев заметны внутренние противоречия. В частности, движение "Сделаем Америку снова большой" переживает кризис из-за разногласий по внешней политике, в частности из-за войны в Иране. Часть активистов выступает за сосредоточение на внутренних проблемах США, в то время как партийное руководство поддерживает более активное участие в международных конфликтах. Символом этих противоречий стала отставка из Конгресса и выход из движения одной из самых известных поклонниц Трампа Марджори Тейлор Грин, критиковавшей президента США за войну в Иране и "файлы Эпштейна".

"Мы видим рождение новой республиканской иерархии. Вопрос лишь в том, смогут ли Венс и Рубио удержать единство партии до выборов", – пишет Reuters.

