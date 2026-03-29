Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
Головна Новини Світ США
США охопили масштабні протести проти політики Трампа (ФОТО)

У США відбулися масштабні протести "Без королів" проти політики Трампа.

29 березня 2026, 07:00
Slava Kot

У США розгорнулася нова хвиля масових протестів проти політики президента Дональда Трампа. Акції проходять під гаслом "Без королів" (No Kings) і охопили всі 50 американських штатів. За даними організаторів та медіа, до демонстрацій долучилися мільйони людей, які виступають проти внутрішньої та зовнішньої політики чинної адміністрації.

Протести у США проти політики Трампа "Без королів". Фото: AP

Найбільші акції протесту проти політики Трампа відбулися у Нью-Йорку, Вашингтоні, Лос-Анджелесі, Сан-Франциско та Міннеаполісі. У Нью-Йорку сотні тисяч протестувальників пройшли маршем від Центрального парку до Таймс-сквер, тримаючи плакати із критикою президента. У столиці США демонстранти пройшли вулицями повз Меморіал Лінкольна та зібралися на Національній алеї.

Протести в США. Фото: AP

Протести в США. Фото: AP

Учасники протестів заявляють, що незадоволені низкою рішень адміністрації Трампа. Серед головних причин називають міграційну політику, економічну ситуацію, а також зовнішньополітичні кроки, зокрема напруженість навколо Ірану. Деякі демонстранти вважають, що нові конфлікти можуть втягнути країну у чергову війну.

"Ще одна безглузда війна, в яку ми намагаємося вплутатися (війна в Ірані). Вони намагаються відволікти від Епштейна, екологічних криз, кризи бездомності та ще однієї війни, в яку нас втягує він", — розповів журналістам один з учасників протесту.

США охопили масштабні протести проти політики Трампа (ФОТО) - фото 2

Протести в США. Фото: Суспільне

Під час маршів можна було побачити й прапори України. Частина учасників протестів закликала американську владу посилити підтримку Києва. За словами протестувальників, ресурси, які спрямовуються на інші конфлікти, могли б використовуватися для допомоги Україні.

"Я б хотіла, щоб ми залишилися при оригінальному плані щодо допомоги Україні, але наш бажаючий стати диктатором (Трамп) грає у маніпулятивні ігри. Він шахрай та брехун", — сказала інша протестувальниця.

Це вже третя хвиля акцій "Без королів". Попередні протести проти політики Трампа проходили минулого року у червні та жовтні і також зібрали десятки тисяч учасників. 

