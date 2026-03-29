США охопили масштабні протести проти політики Трампа (ФОТО)

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
У США розгорнулася нова хвиля масових протестів проти політики президента Дональда Трампа. Акції проходять під гаслом "Без королів" (No Kings) і охопили всі 50 американських штатів. За даними організаторів та медіа, до демонстрацій долучилися мільйони людей, які виступають проти внутрішньої та зовнішньої політики чинної адміністрації.
Протести у США проти політики Трампа "Без королів". Фото: AP
Найбільші акції протесту проти політики Трампа відбулися у Нью-Йорку, Вашингтоні, Лос-Анджелесі, Сан-Франциско та Міннеаполісі. У Нью-Йорку сотні тисяч протестувальників пройшли маршем від Центрального парку до Таймс-сквер, тримаючи плакати із критикою президента. У столиці США демонстранти пройшли вулицями повз Меморіал Лінкольна та зібралися на Національній алеї.
Учасники протестів заявляють, що незадоволені низкою рішень адміністрації Трампа. Серед головних причин називають міграційну політику, економічну ситуацію, а також зовнішньополітичні кроки, зокрема напруженість навколо Ірану. Деякі демонстранти вважають, що нові конфлікти можуть втягнути країну у чергову війну.
Під час маршів можна було побачити й прапори України. Частина учасників протестів закликала американську владу посилити підтримку Києва. За словами протестувальників, ресурси, які спрямовуються на інші конфлікти, могли б використовуватися для допомоги Україні.
Це вже третя хвиля акцій "Без королів". Попередні протести проти політики Трампа проходили минулого року у червні та жовтні і також зібрали десятки тисяч учасників.
