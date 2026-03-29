Хто замінить Трампа: республіканці визначили свого нового лідера

У Республіканській партії США вже почали формуватися нові лідери, які можуть очолити політичну силу після завершення президентства Дональда Трампа. Абсолютним фаворитом серед консерваторів наразі вважається віцепрезидент США Джей Ді Венс, однак серйозну конкуренцію йому становить державний секретар Марко Рубіо.

28 березня на Конференції консервативних політичних дій (CPAC) у Техасі відбулося традиційне опитування щодо лідерів Республіканської партії. Згідно з результатами, Венс отримав 53% підтримки учасників конференції, що фактично закріпило за ним статус головного спадкоємця політичного курсу Трампа.

Другим за популярністю став Марко Рубіо. Його підтримали 35% опитаних. Такий результат став несподіванкою для багатьох політичних спостерігачів, адже ще рік тому рівень підтримки Рубіо серед консерваторів становив близько 3%. Аналітики пояснюють стрімке зростання популярності держсекретаря його активною роллю у зовнішній політиці США, зокрема на тлі конфліктів на Близькому Сході.

Водночас інші потенційні кандидати значно відстають, адже жоден з них не набрав понад 2% голосів.

Попри чітких фаворитів, у середовищі республіканців помітні внутрішні суперечності. Зокрема, рух "Зробимо Америку знову великою" переживає кризу через розбіжності щодо зовнішньої політики, зокрема через війну в Ірані. Частина активістів виступає за зосередження на внутрішніх проблемах США, тоді як партійне керівництво підтримує активнішу участь у міжнародних конфліктах. Символом цих суперечностей стала відставка з Конгресу та вихід з руху однієї з найвідоміших прихильниць Трампа Марджорі Тейлор Грін, яка критикувала президента США за війну в Ірані та "файли Епштейна".

"Ми бачимо народження нової республіканської ієрархії. Питання лише в тому, чи зможуть Венс та Рубіо втримати єдність партії до виборів", — пише Reuters.

