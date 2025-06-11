Куда США собираются выслать украинцев вместе с другими нелегалами

Администрация президента США готовится отправить тысячи нелегальных мигрантов, среди которых есть и украинцы, на военную базу в Гуантанамо. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Washington Post".

Военная база в Гуантанамо. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на официальные лица, которые знакомы с этим вопросом, но согласились говорить на условиях анонимности, СМИ отмечает, что перевозка нелегальных мигрантов начнется уже на этой неделе. Мигранты же родом из разных страны, включая Британию, Италию, Германию, Турцию, Ирландию, Францию и Украину. В частности, среди них много граждан Гаити.

Администрация Дональда Трампа, в свою очередь, вряд ли предупредит о своих планах иностранные правительства.

Подготовка к переводу включает медицинское обследование девяти тысяч человек, чтобы определить, достаточно ли они здоровы, чтобы их отправили в Гуантанамо. Тюрьма же известна тем, что в ней содержались подозреваемые в терроризме и другие лица, которые были захвачены на полях битвы после 11 сентября.

Свое решение чиновники администрации Трампа объясняют тем, что Штатам нужно освободить места во внутренних местах заключения, которые стали переполненными из-за обещания глава Белого дома осуществить крупнейшую депортацию нелегальных мигрантов в американской истории.

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