Трампа просят унять пыл: чем возмущены республиканцы

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Кравцев Сергей
Некоторые республиканцы недовольны жесткой политикой президента США Дональда Трампа по депортации мигрантов. Они призывают Белый дом ослабить депортации. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Axios".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
В Республиканской партии растет количество законодателей, которые начинают предостерегать администрацию Трампа пересмотреть свои инициативы по депортации. Они убеждены, что США должны депортировать из страны преступников и членов банд.
Но при этом существуют разногласия во взглядах насчет того, насколько агрессивно миграционная служба должна депортировать работников, давних мигрантов и некоторых людей, которые искали убежища от жестоких режимов.
Так, республиканец от Калифорнии, член Палаты представителей Дэвид Валадао призывает чиновников Трампа "предоставлять приоритет депортации известных преступников, а не трудолюбивым людям, которые мирно жили в США годами".
Республиканец от Флориды Карлос Гименес тоже обеспокоен депортацией людей, которые приехали в США давно. По его мнению, речь идет о рабочих местах, а это может повредить экономике США.
Однако есть республиканцы, которые заявили, что почти не обеспокоены о кампании Трампа по депортации.
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