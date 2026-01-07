Купить или захватить: к какому сценарию по Гренландии ближе Трамп

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает несколько сценариев возможного приобретения Гренландии, при этом вариант применения американских вооруженных сил полностью не исключается. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт в комментарии CNN.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По ее словам, Трамп рассматривает Гренландию как приоритет национальной безопасности США и ключевой элемент стратегии сдерживания в Арктическом регионе.

"Президент и его команда анализируют различные пути достижения этой важной внешнеполитической цели. Использование вооруженных сил всегда остается одним из инструментов, доступных Главнокомандующему", — подчеркнула Ливитт.

Заявление прозвучало вскоре после выступления госсекретаря Марко Рубио в Конгрессе. Он подтвердил, что Белый дом всерьез изучает возможность покупки самоуправляемой территории, входящей в состав Дании, при этом попытался смягчить опасения по поводу немедленного военного вмешательства США.

По информации источников, по запросу команды Рубио Государственный департамент подготовил аналитический отчет о природных ресурсах Гренландии, включая редкоземельные элементы. В документе отмечается, что точных данных о запасах нет, а их разработка может оказаться крайне затратной из-за сурового климата и отсутствия развитой инфраструктуры.

Сам Трамп неоднократно публично заявлял о стратегической важности острова. Он подчеркивал, что Гренландия необходима США с точки зрения безопасности, а Дания, по его мнению, не способна обеспечить этот фактор в полной мере. Ранее президент также заявлял, что Вашингтон "так или иначе" добьется своей цели.

Активизация интереса США вызвала резкую реакцию в Европе. Лидеры ряда стран ЕС и Великобритании выступили в поддержку Дании, заявив, что безопасность Арктики должна обеспечиваться коллективно в рамках НАТО. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила, что возможное военное давление со стороны США может нанести серьезный удар по Альянсу. В самой Гренландии сообщили о готовности к диалогу с американской стороной, тогда как в Конгрессе США инициатива Трампа уже столкнулась с критикой со стороны обеих партий.

