Наконец-то раскрылись две причины, почему Трамп так маниакально хочет заполучить Гренландию

Президент США Дональд Трамп ещё во время своего первого срока не скрывал стремления установить контроль над Гренландией, однако теперь его риторика стала заметно жёстче. Как сообщает Sky News, интерес Вашингтона к крупнейшему острову мира объясняется минимум двумя важными причинами.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Гренландия является полуавтономной территорией Дании и насчитывает около 57 тысяч жителей. При этом остров имеет ключевое значение для безопасности Запада: он входит в сферу ответственности НАТО и на его территории размещена крупная американская военная база. Географическое положение Гренландии – за Полярным кругом, между Северной Америкой, Европой и Россией – делает её уникальным плацдармом для военного и политического влияния.

По данным издания, США "присматриваются" к острову уже более 150 лет, однако сегодня его ценность резко возросла. Причина – стремительное изменение роли Арктики, которая из труднодоступного региона превращается в перспективный маршрут для судоходства и мировой торговли из-за таяния льдов.

Кроме того, Гренландия обладает колоссальными природными ресурсами. Речь идёт о редкоземельных минералах, необходимых для телекоммуникаций и высоких технологий, а также об уране, миллиардных запасах нефти и огромных объёмах природного газа, которые до сих пор остаются неразработанными.

В Sky News отмечают, что значительная часть редкоземельных элементов сегодня поставляется Китаем, что усиливает зависимость Запада от Пекина. Именно поэтому США и другие страны стремятся получить доступ к альтернативным источникам сырья, расположенным ближе к их территории.

Таким образом, интерес Трампа к Гренландии выходит далеко за рамки эксцентричных заявлений и отражает борьбу за контроль над ресурсами и будущим Арктики.

