Наконец-то раскрылись две причины, почему Трамп так маниакально хочет заполучить Гренландию
НОВОСТИ

Наконец-то раскрылись две причины, почему Трамп так маниакально хочет заполучить Гренландию

Дональд Трамп ещё со времён своего первого президентского срока говорил о желании захватить остров

6 января 2026, 14:59
Президент США Дональд Трамп ещё во время своего первого срока не скрывал стремления установить контроль над Гренландией, однако теперь его риторика стала заметно жёстче. Как сообщает Sky News, интерес Вашингтона к крупнейшему острову мира объясняется минимум двумя важными причинами.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Гренландия является полуавтономной территорией Дании и насчитывает около 57 тысяч жителей. При этом остров имеет ключевое значение для безопасности Запада: он входит в сферу ответственности НАТО и на его территории размещена крупная американская военная база. Географическое положение Гренландии – за Полярным кругом, между Северной Америкой, Европой и Россией – делает её уникальным плацдармом для военного и политического влияния.

По данным издания, США "присматриваются" к острову уже более 150 лет, однако сегодня его ценность резко возросла. Причина – стремительное изменение роли Арктики, которая из труднодоступного региона превращается в перспективный маршрут для судоходства и мировой торговли из-за таяния льдов.

Кроме того, Гренландия обладает колоссальными природными ресурсами. Речь идёт о редкоземельных минералах, необходимых для телекоммуникаций и высоких технологий, а также об уране, миллиардных запасах нефти и огромных объёмах природного газа, которые до сих пор остаются неразработанными.

В Sky News отмечают, что значительная часть редкоземельных элементов сегодня поставляется Китаем, что усиливает зависимость Запада от Пекина. Именно поэтому США и другие страны стремятся получить доступ к альтернативным источникам сырья, расположенным ближе к их территории.

Таким образом, интерес Трампа к Гренландии выходит далеко за рамки эксцентричных заявлений и отражает борьбу за контроль над ресурсами и будущим Арктики.

Источник: https://news.sky.com/story/venezuela-live-trump-maduro-court-capture-strikes-colombia-greenland-latest-13489831?postid=10803260#liveblog-body
