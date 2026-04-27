Курьез из США: известная блоггерша и фанатка Трампа оказалась парнем из Индии (ФОТО)

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Популярная MAGA-блогерша Эмили Харт, активно поддерживавшая Дональда Трампа и собиравшая тысячи поклонников в США, оказалась полностью вымышленным персонажем. За образом "консервативной медсестры" стоял 22-летний студент-медик из Индии.
Виртуальная ИИ-модель Эмили Харт
Издание WIRED пообщалось с автором аккаунта Эмили Харт. Молодой человек, представившийся под псевдонимом Сэм, рассказал, что создал виртуальную модель с помощью инструментов искусственного интеллекта.
По его словам, образ персонажа Эмили Харт был тщательно продуман для аудитории MAGA. Это белокурая медсестра, христианка, сторонница права на оружие, жесткой миграционная политика и противница абортов.
Типичное сообщение ИИ-модели Эмили Харт в соцсетях
Каждый день на страницах публиковались фото и сообщения о вере, патриотизме, миграции и политике. Часть контента содержала сгенерированные ИИ изображения, в том числе селфи, фотографии с оружием, отдых или повседневную жизнь.
ШИ-модели Эмили Гарт в соцсетях
За первый месяц страница набрала около 10 тысяч подписчиков.
Сэм также сказал, что пытался создать страницу виртуальной модели для поклонников левых в США. Однако это не имело успеха.
Страницу Эмили Харт в Instagram удалили в феврале, а аккаунт в Facebook оставался активным еще несколько месяцев после этого, пока не прекратил деятельность в апреле.