Курьез из США: известная блоггерша и фанатка Трампа оказалась парнем из Индии (ФОТО)

Популярная MAGA-блогерша Эмили Харт, активно поддерживавшая Дональда Трампа и собиравшая тысячи поклонников в США, оказалась полностью вымышленным персонажем. За образом "консервативной медсестры" стоял 22-летний студент-медик из Индии.

Виртуальная ИИ-модель Эмили Харт

Издание WIRED пообщалось с автором аккаунта Эмили Харт. Молодой человек, представившийся под псевдонимом Сэм, рассказал, что создал виртуальную модель с помощью инструментов искусственного интеллекта.

По его словам, образ персонажа Эмили Харт был тщательно продуман для аудитории MAGA. Это белокурая медсестра, христианка, сторонница права на оружие, жесткой миграционная политика и противница абортов.

Типичное сообщение ИИ-модели Эмили Харт в соцсетях

Каждый день на страницах публиковались фото и сообщения о вере, патриотизме, миграции и политике. Часть контента содержала сгенерированные ИИ изображения, в том числе селфи, фотографии с оружием, отдых или повседневную жизнь.

ШИ-модели Эмили Гарт в соцсетях

За первый месяц страница набрала около 10 тысяч подписчиков.

"Я тратил примерно 30-50 минут своего дня на создание контента и зарабатывал неплохие деньги для студента-медика. В Индии, даже на профессиональной работе, нельзя заработать столько денег. Я не видел ни одного более легкого способа заработать деньги в интернете", — рассказал создатель Эмили Харт.

Сэм также сказал, что пытался создать страницу виртуальной модели для поклонников левых в США. Однако это не имело успеха.

"Демократы знают, что это отходы искусственного интеллекта, поэтому они не так активно взаимодействуют. Поклонники MAGA — это куча дураков, просто супердураков. И они на это ведутся", — пояснил Сэм.

Страницу Эмили Харт в Instagram удалили в феврале, а аккаунт в Facebook оставался активным еще несколько месяцев после этого, пока не прекратил деятельность в апреле.

