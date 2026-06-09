Курьез на матче финала НБА: Трампа освистали в его родном городе

Президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию во время третьего матча финала НБА в Нью-Йорке, где его появление на арене встретили громким освистанием. Инцидент произошел на легендарной арене Мэдисон Сквер Гарден во время игры между "Нью-Йорк Никс" и "Сан-Антонио Сперс".

Трампа освистали на финале НБА в Нью-Йорке. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Появление Трампа в VIP-ложе вызвало неоднозначную реакцию трибун. Во время трансляции лица американского президента на большом экране арены часть зрителей начала свистеть и выражать недовольство.

Несмотря на это, Трамп отреагировал с ухмылкой на ситуацию. Впоследствии он заявил журналистам, что принял реакцию публики иначе, чем это выглядело в трансляции.

"Я считаю, что это было действительно здорово. Когда они навели на меня камеру? Я считаю, что это было очень хорошо. Я думаю, что это были преимущественно аплодисменты. Это было громко. И это было очень круто", — сказал Трамп.

Трампа освистали на финале НБА в Нью-Йорке. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Трампа освистали на финале НБА в Нью-Йорке. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Визит президента сопровождался повышенными мерами безопасности. Вокруг арены в центре Мангеттена были установлены металлические заграждения, а вход для зрителей значительно замедлился из-за дополнительных проверок. Некоторые фанаты жаловались, что из-за Трампа усложнился доступ на один из самых важных матчей сезона.

Матч имел особое значение для Нью-Йорка. "Никс" впервые за 27 лет играли домашнюю игру финала, и билеты на событие достигали тысячи долларов. В городе был ажиотаж, а фанаты заполнили Мангеттен еще задолго до старта игры. Игра завершилась победой "Сан-Антонио Сперс", сокративших отставание в серии до 2:1.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как Дональда Трампа и Меланию Трамп освистали в театре.

Также "Кометнари" писали, что после одного вопроса журналистки Трамп яростно раздавил микрофон и ушел из интервью.