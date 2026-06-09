Курйоз на матчі фіналу НБА: Трампа освистали в його рідному місті

Президент США Дональд Трамп потрапив у незручну ситуацію під час третього матчу фіналу НБА в Нью-Йорку, де його появу на арені зустріли гучним освистуванням. Інцидент стався на легендарній арені Медісон Сквер Гарден під час гри між "Нью-Йорк Нікс" та "Сан-Антоніо Сперс".

Трампа освистали на фіналі НБА в Нью-Йорку. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Поява Трампа у VIP-ложі викликала неоднозначну реакцію трибун. Під час трансляції обличчя американського президента на великому екрані арени частина глядачів почала свистіти та висловлювати невдоволення.

Попри це, Трамп відреагував з посмішкою на ситуацію. Згодом він заявив журналістам, що сприйняв реакцію публіки інакше, ніж це виглядало в трансляції.

"Я вважаю, що це було насправді чудово. Коли вони навели на мене камеру? Я вважаю, що це було дуже добре. Я думаю, що це були переважно оплески. Це було гучно. І це було дуже круто", — сказав Трамп.

Трампа освистали на фіналі НБА в Нью-Йорку. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Трампа освистали на фіналі НБА в Нью-Йорку. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Візит президента супроводжувався підвищеними заходами безпеки. Навколо арени в центрі Мангеттена були встановлені металеві загородження, а вхід для глядачів значно сповільнився через додаткові перевірки. Деякі фанати скаржилися, що через Трампа ускладнився доступ на один з найважливіших матчів сезону.

Матч мав особливе значення для Нью-Йорка. "Нікс" уперше за 27 років грали домашню гру фіналу, і квитки на подію сягали тисяч доларів. У місті панував ажіотаж, а фанати заповнили Мангеттен ще задовго до старту гри. Гра завершилася перемогою "Сан-Антоніо Сперс", які скоротили відставання у серії до 2:1.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, як Дональда Трампа та Меланію Трамп освистали в театрі.

Також "Кометнарі" писали, що після одного питання журналістки Трамп люто розчавив мікрофон та пішов геть з інтерв’ю.