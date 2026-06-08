Після цього питання журналістки Трамп люто розчавив мікрофон та пішов геть з інтерв’ю

Інтерв’ю президента США Дональда Трампа завершилося гострою суперечкою та достроковим виходом американського лідера. Причиною конфлікту стали питання журналістки телеканалу NBC Крістен Велкер щодо заяв Трампа про фальсифікацію виборів та його підтримки нового фонду допомоги учасникам штурму Капітолія.

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп в інтерв’ю Meet the Press обговорював запропонований адміністрацією президента фонд обсягом 1,8 млрд доларів. За задумом ініціаторів, кошти мають використовуватися для підтримки людей, які вважають себе жертвами політично переслідування з боку федеральної влади, зокрема учасників заворушень біля Капітолія 6 січня 2021 року.

В певний момент Трамп почав говорити, що вибори 2020 року, на яких він програв Джо Байдену, були сфальсифіковані.

"І вони навіть близько не наблизилися до того, щоб знайти переможця. Ти знаєш, чому вони це роблять? Тому що вони фальсифікують вибори. Це були брудні вибори, і це знову відбувається зараз у Каліфорнії", – сказав Трамп.

Журналістка попросила президента надати докази його тверджень про нібито порушення на президентських виборах 2020 року, адже попри численні судові процеси та перевірки, вони не підтвердили масштабних фальсифікацій. Однак Трамп продовжив наполягати на своїй позиції.

Коли Велкер вкотре попросила надати докази своїх тверджень, президент відповів, що для нього достатньо власних спостережень та інформації від інших людей. Після ще однієї спроби журналістки отримати реальні докази, Трамп почав ображати її та критикувати ЗМІ.

"Такі ж нечесні, як і ти. Ваша преса нечесна, і програма Meet the Press теж нечесна. Ти або брехуха, або тупа. Цією нісенітницею ти граєш їм на руку. Ти знаєш, що ці вибори сфальсифіковані. Твої знайомі знають, що вибори сфальсифіковані", — сказав Трамп та зняв мікрофон з піджака.

Велкер заперечила слова Трампа, зауважила, що вона не є нечесною та спробувала змінити тему розмови, однак президент відмовився від інтерв'ю.

"Ви — упереджений і нечесний телеканал. Тож давай на цьому зупинимося, бо мені вже набридло. Дякую, люба. Гарного дня. Країна ніколи не зможе стати великою, якщо у ній є нечесна преса", — сказав Трамп.

Після цього Трамп став ногою на мікрофон і пішов геть з приміщення, де проводилося інтерв’ю.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп розлютився і назвав журналістку "гнилою".

Також "Коментарі" писали, що Джо Байден не стримався та не добираючи слів, сказав, що насправді думає про Трампа.