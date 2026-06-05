Американский лидер Дональд Трамп оказался в центре бурных обсуждений из-за очередного конфуза с закрытыми глазами. Во время официальной встречи в Белом доме камеры зафиксировали, как глава государства, склонившись в кресле, откровенно борется со сном и в конце концов засыпает.

Скриншот из видео

Ситуация приобрела особый комизм и огласку в соцсетях из-за того, что инцидент произошел на фоне публичной защиты трудоспособности 79-летнего политика со стороны его ближайшего окружения. В частности, буквально накануне государственный секретарь США Марко Рубио упорно доказывал Конгрессу, что руководитель страны имеет неистощимую энергию.

"Я никогда не видел, чтобы американский президент засыпал", — безапелляционно заявил Рубио во время слушаний, отвергая любые упреки оппонентов в усталости лидера.

Чтобы окончательно закрыть вопрос трудоспособности, высокопоставленный чиновник отдельно добавил, что Трамп "не спит", а его бесчеловечный график работы и ночные звонки подчиненным являются привычной практикой для администрации.

Однако реальные кадры из Овального кабинета мгновенно нивелировали все оправдания дипломата. Пока один из спикеров выступал у кресла главы государства, Дональд Трамп окончательно сдался под напором усталости. Пользователи платформы X и политические оппоненты уже успели высмеять этот момент, посоветовав "показать свежее видео Марко Рубио", чьи громкие заявления так некстати разошлись с реальностью.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что глава Кремля Владимир Путин выступил с очередным абсурдным заявлением о масштабах российского вторжения. Общаясь с руководителями международных информационных агентств, диктатор приписал своим войскам оккупацию территорий, размер которых превышает реальные масштабы Украины.