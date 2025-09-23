Курьезный случай произошел с Трампом во время выступления на Генассамблее ООН (ВИДЕО)

У Трампа отказал телесуфлер. Фото из открытых источников

На 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН выступление президента США Дональда Трампа сопровождалось курьезным случаем. Во время речи отказал телесуфлер, так что американскому лидеру пришлось произносить заявление импровизированно, иногда подсматривая в листки бумаги.

Когда Трамп поднялся на трибуну, он оказался в неловком положении. Как выяснилось, техника дала сбой, и телесуфлер не работал.

"Я не прочь произнести эту речь без телесуфлера, потому что телесуфлер не работает. У того, кто управляет этим телесуфлером — большие проблемы", — сказал Трамп отреагировав на инцидент.

После этого президент решил разговаривать без подготовленного текста.

Несмотря на курьез, Трамп использовал свое выступление для традиционных политических заявлений. Он отметил, что США имеют "самую сильную экономику, границы, армию, дружбу и дух" и назвал современный период "золотым веком Америки". Отдельно Трамп критиковал политику Джо Байдена и вспомнил свои успехи с нелегальной миграцией и инвестициями.

В речи Трамп также сообщил, что во время его президентства США якобы завершили "семь бесконечных войн",

"За семь месяцев я завершил семь бесконечных войн. Некоторые продолжались 31 год, одна – 36, другая – 28. Камбоджа и Таиланд, Косово и Сербия, Конго и Руанда, Пакистан и Индия, Израиль и Иран, Египет и Эфиопия, Армения и Азербайджан", — сказал Трамп.

Несмотря на заявления Трампа о завершении этих войн, часть из них продолжается, а другие были временными конфликтами.

