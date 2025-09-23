Курьезный случай произошел с Трампом во время выступления на Генассамблее ООН (ВИДЕО)

Рубрики
У Трампа отказал телесуфлер. Фото из открытых источников
На 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН выступление президента США Дональда Трампа сопровождалось курьезным случаем. Во время речи отказал телесуфлер, так что американскому лидеру пришлось произносить заявление импровизированно, иногда подсматривая в листки бумаги.
Когда Трамп поднялся на трибуну, он оказался в неловком положении. Как выяснилось, техника дала сбой, и телесуфлер не работал.
После этого президент решил разговаривать без подготовленного текста.
Несмотря на курьез, Трамп использовал свое выступление для традиционных политических заявлений. Он отметил, что США имеют "самую сильную экономику, границы, армию, дружбу и дух" и назвал современный период "золотым веком Америки". Отдельно Трамп критиковал политику Джо Байдена и вспомнил свои успехи с нелегальной миграцией и инвестициями.
В речи Трамп также сообщил, что во время его президентства США якобы завершили "семь бесконечных войн",
Несмотря на заявления Трампа о завершении этих войн, часть из них продолжается, а другие были временными конфликтами.
