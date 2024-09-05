50 миллиардов для Украины под угрозой: неожиданный фактор Камалы Харрис

Увеличение шансов кандидатки в президенты США Камалы Харрис выиграть выборы усугубляет ситуацию с согласованием условий предоставления Украине кредита на 50 млрд долларов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.



Камала Харрис и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

К моменту, когда Джо Байден отказался от участия в президентских выборах, перспектива победы Дональда Трампа заставила дипломатов в США и Европе отложить разногласия и принять решение о помощи Украине до конца года.

Как указывает Politico, хоть и незначительное, но преимущество Харрис над Трампом способствовало возобновлению дискуссий между западными партнерами. Дипломаты опасались, что Трамп может сорвать соглашение, потому планировали его принять до того, как он сможет стать президентом. Однако Камала Харрис вряд ли пойдет на подобные шаги, если станет президентом.

"Как следствие, разногласия между ЕС и США по тонкостям займа — которые будут погашены путем доходов от замороженных российских активов — усилились", — рассказали Politico двое чиновников ЕС, которые осведомлены в этом вопросе.

Кредит Украине был согласован на уровне правительств G7 в июне, но ЕС и США продолжают расходиться в деталях. Основные дискуссии заключаются в том, что большинство замороженных активов РФ находятся в Европе, поэтому США требуют от ЕС гарантии по кредиту. Однако в ЕС трудно выполнить это требование, ведь для этого нужно единодушие во время голосования, а несколько европейских стран выступают против любой помощи Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Венгрии назвали фактор, без которого их страна не выживет и обвинили в этом Украину.

Также "Комментарии" писали, что в США сделали новое заявление о дальнобойном оружии после ударов по Полтаве и Львову.

