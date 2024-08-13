20 раз солгал за одно интервью: Трамп манипулировал фактами об Украине в разговоре с Маском

Бывший президент Дональд Трамп сделал не менее 20 ложных заявлений во время разговора с американским миллиардером Илоном Маском. В частности, Трамп рассказал ложное утверждение о помощи США для Украины.



Дональд Трамп и Илон Маск. Фото из открытых источников

Американское издание CNN проанализировало интервью Дональда Трампа и обнаружило, что во время разговора, транслировавшегося на платформе миллиардера Илона Маска, лидер республиканцев соврал около 20 раз. Большинство лжи кандидатом в президенты от Республиканской партии были заявлениями, неоднократно опровергавшимися ранее, некоторые из них даже годами. Они включали в себя широкий спектр тем, от иммиграции к экономике и внешней политике, а также работы Трампа и деятельности его оппонентов от Демократической партии. Один из тезисов касался помощи Украине.

Трамп снова заявил, что европейские страны слишком мало помогают Украине по сравнению с США. По его словам, "в Украину мы отправили 250 млрд долларов, а они — примерно 71 млрд".

Однако слова Трампа оказались ложными, ведь помощь европейских стран превышает помощь от США. Согласно данным Кильского института мировой экономики с конца января 2022 года по июнь 2024 года Европейский Союз и отдельные европейские страны выделили Украине в общей сложности около 205 млрд долларов помощи, тогда как США примерно 108 млрд долларов

Кроме того, Европа также превысила США в помощи, которая была фактически отправлена в Украину. По данным института помощь, которая была доставлена или предназначена, составляет примерно 121 млрд долларов для Европы и 82 млрд долларов для США.

Как указывает CNN, можно получить разные общие показатели и методологию, но утверждения Трампа о том, что США оказали гораздо больше помощи Украине, чем Европа, не соответствуют действительности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп в интервью с Илоном Маском назвал наибольшую угрозу человечеству.

Также "Комментарии" писали о том, что Трамп требует заплатить около 100 млрд долларов от Европы.