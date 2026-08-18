110 игроков одновременно выиграли в лотерею: причина шокировала даже организаторов

В марте 2005 года очередной тираж популярной американской лотереи Powerball завершился беспрецедентным скандалом. Сразу 110 человек по всей территории США одновременно угадали пять из шести выигрышных чисел. Обычно такое совпадение выпадает одному или двум счастливчикам, но на этот раз организаторам пришлось выплатить от 100 до 500 тысяч долларов каждому. Общая сумма выигрыша превысила 19 миллионов долларов.

Печенье с предсказанием и лотерейный билет (иллюстративное фото) / Фото: сгенерировано ИИ

Подозрения в масштабном мошенничестве

Первой реакцией руководства Powerball был подлинный шок и подозрение в масштабной афере. Статистическая вероятность того, что столько людей независимо друг от друга, выберут одинаковую комбинацию цифр, приближалась к нулю.

Специальные службы и инспекторы лотереи немедленно приступили к расследованию, предполагая компьютерный сбой, утечку информации или заранее спланированную подтасовку результатов. Однако после допроса первых победителей следователи были ошеломлены: люди из разных уголков страны, никогда не знавшие друг друга, называли один и тот же источник своих "счастливых чисел".

Секрет внутри китайской вкусности

Как оказалось, никакого преступного замысла не было. Все 110 победителей использовали комбинацию цифр (22, 28, 32, 33, 39, 40), которую они нашли на маленьких бумажках внутри печенья с предсказаниями.

Дальнейшее расследование вывело инспекторов на фабрику Wonton Food Inc., расположенную в Лонг-Айленде (штат Нью-Йорк). Это крупнейший в США производитель восточных сладостей, ежедневно выпускающий миллионы печений. Представители фабрики подтвердили: они действительно напечатали тысячи записок с одинаковым набором "счастливых чисел" и разослали их по китайским ресторанам по всей стране.

Шансы на то, что эти номера совпадут с реальными шариками лотереи, были мизерными, но совпадение все же произошло. Организаторы Powerball официально признали результаты и выплатили все деньги победителям, а этот случай вошел в историю как самый массовый курьезный выигрыш.

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