Знайшли "діру" в лотереї: як пенсіонери обійшли систему та заробили 26 млн доларів, не порушуючи закону

Більшість людей вважають лотерею грою на чисту удачу. Проте для американця Джеррі Селбі купони виявилися лише математичною задачею. Разом із дружиною Мардж він знайшов особливість у правилах і легально перетворив лотерею на прибутковий бізнес.

Пенсіонери вивчають лотерейні квитки (ілюстративне фото) / Фото: згенеровано ШІ

Математична лазівка на мільйони

У 2003 році Джеррі Селбі з Мічигану, який мав бакалаврський ступінь із математики, звернув увагу на нову лотерею під назвою Michigan Winfall. Вивчення її правил зайняло в нього лише кілька хвилин, щоб помітити унікальну механіку під назвою roll-down.

Коли джекпот досягав порогу в 5 мільйонів доларів і його ніхто не забирав, призовий фонд розподілявся між тими, хто вгадав меншу кількість чисел. Джеррі розрахував, що купуючи квитки на 1100 доларів під час таких розіграшів, він математично отримує близько 1900 доларів за малі комбінації.

Перевіривши теорію, Джеррі та Мардж створили компанію G.S. Investment Strategies, залучивши родичів і друзів. Масштаби вражали: під час розіграшів у Массачусетсі синдикат купував сотні тисяч квитків за раз. За 9 років група отримала понад 26 мільйонів доларів валового виграшу, а чистий прибуток до сплати податків склав майже 8 мільйонів.

Офіційна перевірка та екранізація історії

Після публікацій у виданні The Boston Globe діяльністю синдикату зацікавився генеральний інспектор штату Массачусетс. Проте перевірка підтвердила: Селбі та їхні партнери не порушували законів, не підробляли квитки та отримували прибуток абсолютно легально, використовуючи математичну неефективність правил.

Цей випадок сколихнув світ, а у 2022 році кіностудія Paramount випустила фільм "Джеррі та Мардж грають по-крупному" (Jerry & Marge Go Large) із Браяном Кренстоном та Аннетт Бенінг у головних ролях.

Нагадуємо: раніше портал "Коментарі" розповідав, чому жителі американського міста полюють за таємним переможцем лотереї.



