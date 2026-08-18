110 гравців одночасно виграли в лотерею: причина шокувала навіть організаторів

У березні 2005 року черговий тираж популярної американської лотереї Powerball завершився безпрецедентним скандалом. Одразу 110 людей по всій території США одночасно вгадали п'ять із шести виграшних чисел. Зазвичай такий збіг випадає одному чи двом щасливчикам, але цього разу організаторам довелося виплатити від 100 до 500 тисяч доларів кожному. Загальна сума виграшу перевищила 19 мільйонів доларів.

Печиво з передбаченням і лотерейний білет (ілюстративне фото) / Фото: згенеровано ШІ

Підозри у масштабному шахрайстві

Першою реакцією керівництва Powerball був справжній шок і підозра у масштабній афері. Статистична ймовірність того, що стільки людей незалежно одне від одного оберуть однакову комбінацію цифр, наближалася до нуля.

Спеціальні служби та інспектори лотереї негайно розпочали розслідування, припускаючи комп'ютерний збій, витік інформації або заздалегідь сплановану підтасовку результатів. Проте після допиту перших переможців слідчі були приголомшені: люди з різних куточків країни, які ніколи не знали одне одного, називали одне й те саме джерело своїх "щасливих чисел".

Секрет усередині китайського смаколика

Як виявилося, жодного злочинного задуму не було. Усі 110 переможців використали комбінацію цифр (22, 28, 32, 33, 39, 40), яку вони знайшли на маленьких папірцях усередині печива з передбаченнями.

Подальше розслідування вивело інспекторів на фабрику Wonton Food Inc., розташовану в Лонг-Айленді (штат Нью-Йорк). Це найбільший у США виробник східних солодощів, який щодня випускає мільйони штук печива. Представники фабрики підтвердили: вони дійсно надрукували тисячі записок з однаковим набором "щасливих чисел" і розіслали їх по китайських ресторанах по всій країні.

Шанси на те, що ці номери збіжаться з реальними кульками лотереї, були мізерними, але збіг усе ж стався. Організатори Powerball офіційно визнали результати й виплатили всі гроші переможцям, а цей випадок увійшов до історії як наймасовіший курйозний виграш.

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