Лед тронулся: Конгресс США рассмотрит резолюцию об исключении России из Совбеза ООН

В Конгресс США поступила резолюция об исключении России из Совбеза ООН. Ее представили два американских законодателя, возглавляющих независимую правительственную организацию по правам человека. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на американское издание "Foreign Policy".

Конгресс США рассмотрит резолюцию об исключении России из Совбеза ООН. Фото: Getty Images

"Два американских законодателя демократ Стив Коэн и республиканец Джо Уилсон представили на рассмотрение Конгресса резолюцию, призывающую президента Джо Байдена исключить Россию из Совета Безопасности Организации Объединенных Наций", — говорится в сообщении.

Как пишет издание, двухпартийная Хельсинкская комиссия, призвавшая в октябре госсекретаря США Энтони Блинкена выразить протест против статуса РФ как постоянного члена Совета Безопасности, предлагает Конгрессу признать, что "война России нарушила цели и принципы ООН, и просит правительство США принять меры для ограничения ее прав в ООН".

В резолюции Конгресса, опубликованной Foreign Policy, говорится, что Россия грубо нарушила Устав ООН, начав войну против суверенного государства Украины. Исходя из нынешних обстоятельств у РФ нет никакого права иметь место в Совбезе ООН. Также отмечается, что Россия, нарушив все международные нормы и правила провела незаконное голосование по аннексии четырех украинских регионов. Также Россия обвиняется в тысячах смертей граждан Украины, демонстрации ядерного оружия и создании рисков для мирового снабжения продовольствием.

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