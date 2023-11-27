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В США намекнули, что Украина может остаться без помощи: подробности

В США заявили, что Конгрессу будет трудно принять новые меры по помощи Украине до конца года

сегодня, 07:04
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Кравцев Сергей
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США до конца 2023 года будет трудно принять новые меры по оказанию помощи Украине и Израилю, в то время как в Конгрессе сохраняются разногласия и не стихают споры по поводу предлагаемых изменений в охране южной границы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер, пишет "Bloomberg".

В США намекнули, что Украина может остаться без помощи: подробности

Поддержка Украины. Фото: из открытых источников


"Конгресс потребует изменения законов для того, чтобы граница вернулась в прежнее состояние, — отметил американский чиновник.

По его словам, это может включать ограничение на въезд лиц, ищущих убежища, через мексиканскую границу и другие положения по ее охране.

Представители Республиканской партии в Конгрессе США стремятся увязать одобрение иностранной военной помощи с ужесточением пограничной политики после того, как президент Джо Байден подписал временный законопроект, продлевающий финансирование правительства США до начала следующего года.

"Я думаю, что будет очень трудно добиться этого до конца года, и в настоящее время препятствием является политика Белого дома в отношении южной границы", — спрогнозировал Тернер.

На этой неделе Конгресс возвращается к работе, на повестке дня – принятие законов по Израилю и Украине. Дальнейшие осложнения поставят под вопрос, будет ли Вашингтон продолжать предоставлять своим союзникам ресурсы и вооружение.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-26/israel-ukraine-aid-unlikely-before-2024-house-republican-says
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