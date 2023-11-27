В США намекнули, что Украина может остаться без помощи: подробности

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Кравцев Сергей
США до конца 2023 года будет трудно принять новые меры по оказанию помощи Украине и Израилю, в то время как в Конгрессе сохраняются разногласия и не стихают споры по поводу предлагаемых изменений в охране южной границы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер, пишет "Bloomberg".
Поддержка Украины. Фото: из открытых источников
По его словам, это может включать ограничение на въезд лиц, ищущих убежища, через мексиканскую границу и другие положения по ее охране.
Представители Республиканской партии в Конгрессе США стремятся увязать одобрение иностранной военной помощи с ужесточением пограничной политики после того, как президент Джо Байден подписал временный законопроект, продлевающий финансирование правительства США до начала следующего года.
На этой неделе Конгресс возвращается к работе, на повестке дня – принятие законов по Израилю и Украине. Дальнейшие осложнения поставят под вопрос, будет ли Вашингтон продолжать предоставлять своим союзникам ресурсы и вооружение.
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