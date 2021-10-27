Лежал посреди улицы: в США отец обнаружил своего 7-летнего мёртвым

В Соединённых Штатах Америки собака напала на семилетнего мальчика. Об этом сообщает издание "Mirror".

Полиция США. Фото из открытых источников

Трагедия случилась в американском штате Оклахома. Родители семилетнего мальчика обратились в правоохранительные органы и сообщили о пропаже сына. Мальчишка вышел на улицу поиграть в саду и пропал без вести.

Спустя некоторое время, бездыханное тело ребёнка нашел его отец. На место инцидента поспешили полицейские.

Как пишет издание, в убийстве ребёнка подозревают пса смешанной породы (корги и шотландской овчарки), которого семья нашла на обочине и приютила у себя дома незадолго до трагедии. Отмечается, что ранее собака не проявляла агрессии.

В полиции рассказали, что по предварительным данным, на ребёнка действительно напало какое-то животное.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Ливии разбился вертолет, перевозивший миллионы долларов. Летательный аппарат, на борту которого находилось два члена экипажа, рухнул неподалёку от города Триполи. В результате инцидента оба человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. Борт перевозил более восьми миллионов долларов наличными. Сообщается, что авария произошла из-за плохой погоды.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в австрийском городе Вена правонарушитель напал на прохожих. Мужчина был вооружен ножом. Пострадали четыре человека. Медики доставили их в больницу. На данный момент угрозы для жизни потерпевших нет. Полицейским удалось задержать нападавшего.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!