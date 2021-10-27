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В Вене злоумышленник резал людей посреди улицы (ФОТО)

Сотрудники правоохранительных органов задержали преступника

сегодня, 12:29
Автор:

Денис Подставной
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В Австрии злоумышленник резал людей посреди улицы. Об этом пишет издание Корреспондент.

В Вене злоумышленник резал людей посреди улицы (ФОТО)

Место инцидента. Фото: dpa

Инцидент произошел в городе Вена вчера, 26 октября. Как стало известно, правонарушитель зашел в кафе и схватил нож. После этого посетители выбежали на улицу. 

Тогда злоумышленник также покинул заведение и уже на улице напал на четверых граждан. Мужчина ранил ножом двух женщин и двух мужчин. Пострадавшие были госпитализированы прибывшими на место событий медиками. 

Сотрудники правоохранительных органов задержали преступника. Им оказался 35-летний местный житель. Согласно данным СМИ, у задержанного наблюдаются проблемы с психическим здоровьем. 

Отмечается, что жизни потерпевших ничего не угрожает. Устанавливаются все обстоятельства инцидента. 

В Вене злоумышленник резал людей посреди улицы (ФОТО) - фото 2

Фото: oe24.at

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что в американском штате Техас во время автогонок пострадали зрители. Водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел за пределы трассы. Транспортное средство влетело в толпу. В результате происшествия от полученных травм погибли двое детей. Еще несколько зрителей были доставлены в медицинское учреждение с травмами. Всего за гонками наблюдали несколько тысяч человек. 

Также сайт "Комментарии" информировал о том, что гражданин Украины найден мёртвым в польском городе Люблин. Мёртвый мужчина лежал на крыше у входа в общежития. О произошедшем сообщили правоохранителям. Прибыв на место инцидента они осмотрели тело умершего и не обнаружили на нём следов насильственной смерти. Причиной смерти украинца называют падение с высоты. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/4410571-v-vene-muzhchyna-ranyl-nozhom-chetyrekh-prokhozhykh
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