В Вене злоумышленник резал людей посреди улицы (ФОТО)

В Австрии злоумышленник резал людей посреди улицы. Об этом пишет издание Корреспондент.

Место инцидента. Фото: dpa

Инцидент произошел в городе Вена вчера, 26 октября. Как стало известно, правонарушитель зашел в кафе и схватил нож. После этого посетители выбежали на улицу.

Тогда злоумышленник также покинул заведение и уже на улице напал на четверых граждан. Мужчина ранил ножом двух женщин и двух мужчин. Пострадавшие были госпитализированы прибывшими на место событий медиками.

Сотрудники правоохранительных органов задержали преступника. Им оказался 35-летний местный житель. Согласно данным СМИ, у задержанного наблюдаются проблемы с психическим здоровьем.

Отмечается, что жизни потерпевших ничего не угрожает. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Фото: oe24.at

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что в американском штате Техас во время автогонок пострадали зрители. Водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел за пределы трассы. Транспортное средство влетело в толпу. В результате происшествия от полученных травм погибли двое детей. Еще несколько зрителей были доставлены в медицинское учреждение с травмами. Всего за гонками наблюдали несколько тысяч человек.

Также сайт "Комментарии" информировал о том, что гражданин Украины найден мёртвым в польском городе Люблин. Мёртвый мужчина лежал на крыше у входа в общежития. О произошедшем сообщили правоохранителям. Прибыв на место инцидента они осмотрели тело умершего и не обнаружили на нём следов насильственной смерти. Причиной смерти украинца называют падение с высоты.

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