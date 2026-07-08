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"Лицензия будет в Украине": Дональд Трамп заявил о готовности передать технологии Patriot

США будут покупать украинские беспилотники: Трамп увлекся талантами наших мастеров

8 июля 2026, 16:52
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Недилько Ксения

Соединенные Штаты Америки планируют предоставить Украине лицензию на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом во время встречи с Владимиром Зеленским сообщил американский президент Дональд Трамп, отметив, что узнал такую ​​возможность из надежных источников.

"Лицензия будет в Украине": Дональд Трамп заявил о готовности передать технологии Patriot

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

"Мне одна птичка напела, что мы дадим Украине делать Patriot", — заметил лидер США.

Он подчеркнул, что американская сторона готова поделиться технологиями и научить украинских специалистов. Трамп уверен, что, несмотря на большую сложность этих систем, украинцы оперативно овладеют процессом производства.

"Мы показываем, как это делать. Это технически сложная вещь, но я думаю, вы быстро справитесь", — заявил Трамп. Глава Белого дома также наметил конкретные сроки для старта сотрудничества, добавив: "За 2-3 месяца сможем заказ разместить. Мы говорили, что будет лицензия на Украину, чтобы выпускать Patriot. Это нужно сделать".

Американский президент убежден, что большинство государств мира не способно производить такие ракеты, однако Украина имеет для этого все необходимые условия и уникальный человеческий потенциал. Он особо подчеркнул, что украинское государство имеет отличные позиции в сфере создания оружия благодаря своим талантам.

Кроме систем противовоздушной обороны лидер США высоко оценил украинские достижения в сфере беспилотных технологий. Трамп официально подтвердил готовность Вашингтона импортировать украинскую продукцию.

"Мы покупали их дроны", — признал президент США. Его поразила способность украинцев массово производить беспилотники в сверхсложных военных условиях. Завершая мнение об эффективности украинского оборонно-промышленного комплекса, он резюмировал: "Мы делаем дроны, но они способны делать их много, что удивительно: во время войны их делают в подвалах, или даже где нет укрытий".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня в Анкаре Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп публично подчеркнул, что его контакт с Владимиром Зеленским стал намного прочнее и позитивнее.



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