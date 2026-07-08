"Лицензия будет в Украине": Дональд Трамп заявил о готовности передать технологии Patriot

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Недилько Ксения
Соединенные Штаты Америки планируют предоставить Украине лицензию на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом во время встречи с Владимиром Зеленским сообщил американский президент Дональд Трамп, отметив, что узнал такую возможность из надежных источников.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Он подчеркнул, что американская сторона готова поделиться технологиями и научить украинских специалистов. Трамп уверен, что, несмотря на большую сложность этих систем, украинцы оперативно овладеют процессом производства.
Американский президент убежден, что большинство государств мира не способно производить такие ракеты, однако Украина имеет для этого все необходимые условия и уникальный человеческий потенциал. Он особо подчеркнул, что украинское государство имеет отличные позиции в сфере создания оружия благодаря своим талантам.
Кроме систем противовоздушной обороны лидер США высоко оценил украинские достижения в сфере беспилотных технологий. Трамп официально подтвердил готовность Вашингтона импортировать украинскую продукцию.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня в Анкаре Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп публично подчеркнул, что его контакт с Владимиром Зеленским стал намного прочнее и позитивнее.