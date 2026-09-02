Лицензия на ракеты Patriot для Украины: Рубио рассказал о переговорах и сроках

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США и Украина продолжают переговоры о возможности лицензионного производства в Украине ракет-перехватчиков для систем Patriot. Окончательное решение о предоставлении соответствующей лицензии Вашингтон пока не принял, однако обсуждения этого вопроса продолжаются.

Марко Рубио. Фото из открытых источников

Марко Рубио заявил в эфире The Brian Kilmeade Show ответил на вопрос о возможности самостоятельного производства Украиной ракет для Patriot.

"Этот вопрос сейчас обсуждается", – сказал Рубио.

В то же время, Рубио предостерег от ожиданий, что после получения лицензии Украина сможет быстро наладить выпуск ракет. По его словам, речь идет о сложном вооружении, производство которого требует масштабной подготовки.

Украине придется создать необходимую производственную базу, построить соответствующие предприятия и постепенно увеличить мощности. В случае наличия американской лицензии этот процесс может занять несколько лет.

"Наращивание производства, даже если у вас лицензия, — это процесс, который занимает несколько лет, чтобы построить эти заводы", — пояснил госсекретарь США.

Напоминаем, что в Украине фиксируют недостаток ракет для комплексов Patriot, NASAMS и IRIS-T. Этим пользуется Россия, усилившая атаки на украинские города.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина нашла неожиданный способ нивелировать ракетный террор Путина. Если закупку будут осуществлять по ценам, предусмотренным для стран ЕС, Украина сможет получить около 315 ракет.

Также "Комментарии" писали, что США сделали новое заявление о мирных переговорах Украины и РФ.