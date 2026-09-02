Лицензия на ракеты Patriot для Украины: Рубио рассказал о переговорах и сроках

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Slava Kot
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США и Украина продолжают переговоры о возможности лицензионного производства в Украине ракет-перехватчиков для систем Patriot. Окончательное решение о предоставлении соответствующей лицензии Вашингтон пока не принял, однако обсуждения этого вопроса продолжаются.
Марко Рубио. Фото из открытых источников
Марко Рубио заявил в эфире The Brian Kilmeade Show ответил на вопрос о возможности самостоятельного производства Украиной ракет для Patriot.
В то же время, Рубио предостерег от ожиданий, что после получения лицензии Украина сможет быстро наладить выпуск ракет. По его словам, речь идет о сложном вооружении, производство которого требует масштабной подготовки.
Украине придется создать необходимую производственную базу, построить соответствующие предприятия и постепенно увеличить мощности. В случае наличия американской лицензии этот процесс может занять несколько лет.
Напоминаем, что в Украине фиксируют недостаток ракет для комплексов Patriot, NASAMS и IRIS-T. Этим пользуется Россия, усилившая атаки на украинские города.