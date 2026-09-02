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Ліцензія на ракети Patriot для України: Рубіо розповів про переговори та терміни

Марко Рубіо заявив, що США та Україна обговорюють ліцензію на виробництво ракет Patriot.

2 вересня 2026, 20:10
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Slava Kot

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати та Україна продовжують переговори щодо можливості ліцензійного виробництва в Україні ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Остаточного рішення щодо надання відповідної ліцензії Вашингтон поки не ухвалив, однак обговорення цього питання тривають. 

Ліцензія на ракети Patriot для України: Рубіо розповів про переговори та терміни

Марко Рубіо. Фото з відкритих джерел

Марко Рубіо заявив в ефірі The Brian Kilmeade Show відповів на запитання про можливість самостійного виробництва Україною ракет для Patriot.

"Це питання зараз обговорюється", — сказав Рубіо.

Водночас Рубіо застеріг від очікувань, що після отримання ліцензії Україна зможе швидко налагодити випуск ракет. За його словами, йдеться про складне озброєння, виробництво якого потребує масштабної підготовки.

Україні доведеться створити необхідну виробничу базу, побудувати відповідні підприємства та поступово наростити потужності. У випадку наявності американської ліцензії цей процес може тривати кілька років.

"Нарощування виробництва, навіть якщо ви маєте ліцензію, — це процес, який займає кілька років, щоб побудувати ці заводи", — пояснив держсекретар США.

Нагадуємо, що в Україні наразі фіксують нестачу ракет для комплексів Patriot, NASAMS та IRIS-T. Цим користується Росія, яка посилила атаки на українські міста.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Україна знайшла несподіваний спосіб нівелювати ракетний терор Путіна. Якщо закупівлю здійснюватимуть за цінами, передбаченими для країн ЄС, Україна зможе отримати приблизно 315 ракет.
Також "Коментарі" писали, що США зробили нову заяву про мирні переговори України та РФ.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=WoJ7RMmdEf4
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