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США зробили нову заяву про мирні переговори України та РФ: деталі

США заявили в ООН, що продовжать сприяти переговорам України та Росії.

1 вересня 2026, 19:40
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Slava Kot

Сполучені Штати продовжують сприяти переговорам між Україною та Росією та закликають сторони до негайного припинення вогню. У Вашингтоні наголошують, що завершити війну дипломатичним шляхом можна лише через переговори. Про це заявив заступник постійного представника США при ООН Ден Негреа під час засідання Генеральної Асамблеї ООН, присвяченого ситуації на тимчасово окупованих територіях України.

США зробили нову заяву про мирні переговори України та РФ: деталі

Ден Негреа. Фото з відкритих джерел

Ден Негреа заявив, що Сполучені Штати продовжують "якнайконструктивніше" сприяти діалогу між Києвом і Москвою.

"Росія та Україна мають повернутися за стіл переговорів, адже очевидно, що жодне військове рішення не зможе покласти край цій війні. Ми вкотре закликаємо до негайного припинення вогню та добросовісних переговорів задля відновлення миру і стабільності в обох країнах", — заявив представник США.

Негреа додав, що саме дипломатія здатна зупинити подальші руйнування та загибель людей. Окрему увагу представник США приділив безпеці судноплавства та цивільної інфраструктури. Вашингтон, за його словами, підтримує діалог щодо припинення ударів по суднах і цивільних об’єктах у Чорному морі. Американська сторона також наголосила на ширших наслідках війни. Йдеться, зокрема, про стрімке зростання витрат, продовольчу безпеку та ціни на пальне у світі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Путіна озвучили нову умову для мирних переговорів з Україною: що вимагає Москва.

Також "Коментарі" писали, що в Кремлі назвали єдину умову, за якою Путін зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.



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