Лидер без денег. Политолог рассказал, как Трамп хочет использовать Маска

Как отметил Владимир Фесенко, Дональд Трамп является лидером среди республиканцев, чтобы стать кандидатом в президенты США. Однако, говорит политолог, у него есть проблемы с финансами. Вроде бы традиционные спонсоры республиканцев не хотят вкладываться в предвыборную кампанию Трампа, поскольку не понимают, какую политику он будет проводить, если станет президентом.

Маск и Трамп

Именно поэтому Трамп обратился за помощью к Маску, который неоднократно давал понять, что не поддерживает политику действующего президента США Джо Байдена. Однако, как отмечает Фесенко, между Трампом и Маском на самом деле напряженные отношения. По его словам, так всегда бывает между людьми, которые думают, что именно они являются "звездой первой величины" и не терпят конкуренции в этом вопросе.

"Отношения между этими двумя людьми неоднозначны. Они просто не демонстрируют это на публике",

– подчеркнул Фесенко.

При этом политолог добавил, что кроме денег Трампа также интересует доступ к социальной сети Х, которой владеет Маск.

Фесенко предположил, что в конце концов Маск будет поддерживать Трампа на выборах.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп встретился с несколькими миллиардерами, среди которых присутствовал и Илон Маск. На встрече вроде бы обсуждали финансирование предвыборной кампании Трампа. Пока неизвестно, согласились ли американские бизнесмены уложиться в Трампа и его кампанию.

При этом известно, что на самом деле Маску близки идеи Трампа. К примеру, он недавно раскритиковал Джо Байдена за то, что он только имитирует желание решить проблему с мигрантами. Также он говорил о том, что есть смысл распустить НАТО.



