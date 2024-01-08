Лидеры Конгресса США достигли соглашения: о чем идет речь

Лидеры Конгресса достигли соглашения по финансированию работы правительства США в 2024 году, чтобы предотвратить "шатдаун". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Washington Post".

Конгресс США. Фото: из открытых источников

Согласно договоренности, для финансирования федерального правительства в 2024 году предлагается выделить 1,66 триллиона долларов. На оборонные нужды предусмотрено 886,3 млрд, а 772,7 млрд на внутренние дискреционные расходы.

Отмечается, что соглашение, о котором совместно объявили лидер большинства в Сенате Чак Шумер и спикер Палаты представителей Майк Джонсон, скорее всего, столкнется с безумной оппозицией со стороны ультраправых республиканцев в Палате, выступающих за резкое сокращение бюджета.

В воскресенье, 7 января, президент США Джо Байден заявил, что это соглашение приблизило страну на шаг к предотвращению ненужного прекращения работы правительства и защиты важных национальных приоритетов.

"Это отражает уровень финансирования, о котором я договорился с обеими сторонами", – заявил Джо Байден после объявления соглашения.

Стоит отметить, что контролируемая республиканцами Палата представителей и Сенат, где большинство демократов еще должны договориться о том, как распределить эти средства.

Отметим, Шатдаун – это состояние, когда часть американского правительства прекращает работу из-за отсутствия нового бюджета. В 2023 году США дважды удалось избежать этого.

Напомним, что в сентябре угроза приостановки работы правительства была связана с позицией ультраправых республиканцев. Они блокировали принятие бюджетных законопроектов на 2024 год из-за якобы "лишних" расходов. В частности, республиканцы выступали против дополнительной помощи Украине. В ноябре после долгих споров США одобрили новый временный бюджет для правительства без помощи Украине и Израилю. Байден подписал закон, который помог избежать "шатдауна".

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