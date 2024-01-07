Когда прояснится ситуация с помощь Украине от США: о какой угрозе говорят в мире

На следующей неделе с каникул выходит Конгресс США, который уже почти три месяц не может принять решение о выделении помощи Украине, Израилю, Тайваню и другим странам. Белый дом заявил, что исчерпал возможности для поддержки нашей страны. Свое слово должны сказать парламентарии, которые, судя по заявлению спикера Палаты представителей Майка Джонсона, так и не пришли к согласию по изменениям в иммиграционной политике США, которые республиканцы "подвязали" под столь важное для Украины голосование. Как ситуация может развиваться дальше? Есть ли шанс, что многомиллиардный пакет помощи будет, наконец, проголосован? Понимают ли в Штатах все риски снижения поддержки Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Конгресс США. Фото: из открытых источников

Важный для нас закон давно бы был принят

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли считает, что шансы на принятие многомиллиардного пакета помощи Украине достаточно высоки.

прекрасно понимают и в Демократической, и в Республиканской партиях. Потому как, если Украина потерпит поражение – это будет удар по имиджу США во всём мире. Став дополнительным стимулом для других геополитических игроков (тех же Ирана, Китая) повысить ставки – и продолжать разрушать действующий американоцентричный международный порядок. Что в конечном итоге приведет к гораздо большим финансовым издержкам". "Вопрос лишь, – акцентирует он, – во времени нахождения компромисса между демократами и республиканцами. То, что оказание военной помощи Украине (как и Израилю, и Тайваню) – в национальных интересах самих США

Максим Яли напоминает, что военный бюджет США на 2024 год составил рекордную сумму – около 900 миллиардов долларов. И на этом фоне 61 млрд военной и финансовой помощи Украине, заложенные в законопроекте, который "завис" в Конгрессе, выглядят достаточно скромно.

"Тем более, что как заявлял глава Госдепа Энтони Блинкен, около 90% выделяемых средств остаются в американской экономики, направляясь на создание рабочих мест и обновление запасов вооружения", – подчеркивает политолог.

Проблема в том, поясняет он, что в США разворачивается предвыборная президентская кампания. И каждая из сторон пытается получить максимальные дивиденды.

что повредит электоральной базе демократов. С этим и связаны проволочки. Но учитывая, насколько важно Администрации Байдена (в том числе в контексте предвыборной кампании) продолжить оказывать военно-финансовую помощь Украине (чтоб мы не проиграли войну, как минимум, в этом году), думаю, будет найдет компромисс. Тем более, что и в Республиканской партии есть существенная поддержка Украины. А количество трампистов (радикального крыла РП), блокирующих выделение нам помощи, не так высоко", – поясняет Максим Яли. "Важный для нас закон давно бы был принят. Но республиканцы выдвинули очень жесткие условия по усилению борьбы с мигрантами

Плюс – у Дональда Трампа начинаются серьезные проблемы в контексте отказа ему уже в двух штатах (Мэн и Колорадо) участвовать в праймериз.

Соответственно, позиции его сторонников в Конгрессе резко ослабнут. Что благоприятно скажется на любых решениях по Украине, – отмечает эксперт. – Предполагаю, что до середины февраля ситуация станет понятной. А, если посмотреть шире — дедлайн придется на март, когда в праймерз наступит "супервторник" – время, когда голосует самое большое количество штатов, после чего становится известен кандидат от обеих партий". "Сейчас этот вопрос рассматривает Верховный суд. Дедлайн – февраль. Если Верховный Суд признает юридически обоснованным решения двух штатов, пошедших против Трампа, последуют подобные решения в других штатах, где уже также приняли подобные решения, но поданы апелляции. И тогда у Трампа не останется шансов на победу в праймериз

Европейцы стараются объяснить американцам опасные последствия их позиции

Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший зампредседателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко рассуждает так:

стал заложником предвыборной политической борьбы, которая происходит в США (с попытками республиканцев навязать не просто свою миграционную политику, но в целом свою повестку дня)". "К сожалению, вопрос выделения помощи Украине

По словам эксперта, в мире происходящее воспринимается как серьезная угроза. И с точки зрения ослабления возможностей Украины для борьбы с агрессором. И с точки зрения того, что НАТО может остаться сугубо европейской структурой (судя по линии поведения, которую сейчас демонстрируют республиканцы, особенно трампистское крыло).

"Думаю, что сейчас по всем возможным дипломатическим каналам те же европейцы стараются объяснить американцам опасные последствия такой позиции, таких шатаний. В Европе, похоже, достаточно ясно понимают – в случае, если Украина не выстоит, в зоне первого удара окажутся Польша, балтийские государства, Норвегия, Финляндия, – отмечает Андрей Сенченко. – Россия при поддержке Китая и "младших партнеров" (Беларусь, Иран, Северная Корея), может не остановиться на этом. И попытаться "расшириться" в границах бывшего Варшавского договора".

Понимание этого, считает эксперт, есть у европейцев, канадцев. У фактически всех членов НАТО. Которые, полагает он, сейчас всячески стараются воздействовать на американские общество, медиа, политиков. Чтоб было как можно скорее принято трезвое решение. И Украина получила необходимую поддержку.

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