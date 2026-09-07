«Луна наша»: Дональд Трамп опубликовал провокационное изображение с флагом США на спутнике Земли

Сегодня, 7 сентября, действующий президент США Дональд Трамп вызвал волну обсуждений в мировых медиа своим новым резонансным постом в основанной им социальной сети Truth Social. Американский лидер фактически заявил об единоличных правах Соединенных Штатов на единственный естественный спутник нашей планеты, что пользователи интернета и журналисты уже успели окрестить попыткой "виртуальной приватизации" космического тела.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

"Луна наша", — лаконично и безапелляционно подписал публикацию глава Белого дома.

Свой патриотический и эксцентричный лозунг Дональд Трамп подкрепил соответствующим визуальным контентом. Он обнародовал специально созданное изображение, на котором отчетливо виден государственный флаг США, установленный на поверхности Луны.

Такой шаг вполне укладывается в пределы привычной для Трампа политики демонстрации американского доминирования во всех сферах, в том числе и в космической гонке, которая в последние годы существенно обострилась между США, Китаем и другими мировыми государствами. Публикация мгновенно собрала тысячи симпатий и обсуждала бурные дискуссии о юридическом статусе космических объектов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что из-за очередного таможенного противостояния с Канадой президент США Дональд Трамп подписал указ об официальном переименовании трансграничного озера Онтарио в озеро "Америка". Жители канадского мегаполиса Торонто, расположенного непосредственно на берегу этого водоема, сразу подняли на смех такое решение американского лидера, назвав его абсурдным.