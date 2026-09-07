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«Місяць наш»: Дональд Трамп опублікував провокаційне зображення з прапором США на супутнику Землі

Новий космічний скандал: Дональд Трамп збурив інтернет патріотичним постом про супутник Землі

7 вересня 2026, 12:06
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Недилько Ксения

Сьогодні, 7 вересня, чинний президент США Дональд Трамп викликав хвилю обговорень у світових медіа своїм новим резонансним постом у заснованій ним соціальній мережі Truth Social. Американський лідер фактично заявив про одноосібні права Сполучених Штатів на єдиний природний супутник нашої планети, що користувачі інтернету та журналісти вже встигли охрестити спробою "віртуальної приватизації" космічного тіла.

«Місяць наш»: Дональд Трамп опублікував провокаційне зображення з прапором США на супутнику Землі

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

"Місяць наш", — лаконічно й безапеляційно підписав публікацію глава Білого дому.

«Місяць наш»: Дональд Трамп опублікував провокаційне зображення з прапором США на супутнику Землі - фото 2

Свій патріотичний та ексцентричний лозунг Дональд Трамп підкріпив відповідним візуальним контентом. Він оприлюднив спеціально створене зображення, на якому чітко видно державний прапор США, встановлений на поверхні Місяця.                                          

Такий крок цілком укладається в межі звичної для Трампа політики демонстрації американського домінування у всіх сферах, зокрема і в космічних перегонах, які останніми роками суттєво загострилися між США, Китаєм та іншими світовими державами. Публікація миттєво зібрала тисячі вподобань та спрокувала бурхливі дискусії щодо юридичного статусу космічних об'єктів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що через чергове митне протистояння з Канадою президент США Дональд Трамп підписав указ про офіційне перейменування транскордонного озера Онтаріо на озеро "Америка". Жителі канадського мегаполіса Торонто, який розташований безпосередньо на березі цієї водойми, одразу підняли на кпини таке рішення американського лідера, назвавши його абсурдним.



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