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Маск назвал новую причину, почему отключил Starlink для украинской армии

Американский предприниматель попытался объяснить, почему не предоставил интернет-связь Starlink для ВСУ в Крыму.

сегодня, 11:02
Автор:
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Slava Kot
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Американский миллиардер Илон Маск озвучил новую версию, почему его компания SpaceX, предоставляющая услуги интернет-связи через спутники Starlink отключила интернет на территории аннексированного Крыма во время подготовки украинских войск к спецоперации на полуострове. 

Маск назвал новую причину, почему отключил Starlink для украинской армии

Илон Маск. Фото из открытых источников


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Маск выступил на конференции All-In Summit, где заявил, что Starlink был выключен в Крыму из-за санкций Соединенных Штатов.

"Причина, по которой Starlink была отключена, на самом деле была в том, что США ввели санкции против России. Они охватывают Крым, и нам не позволено включать связь", — заявил американский предприниматель.

По словам Маска, он действительно получал уведомления от официальных лиц из Украины о необходимости возобновить интернет-связь Starlink в Крыму на период осуществления спецоперации. Миллиардер уверяет, что, несмотря на санкции, он включил бы Starlink лишь тогда, когда бы пришел прямой приказ от президента США Джо Байдена.

Напомним, что украинские силы планировали тайную операцию с атаками на Черноморский флот РФ вблизи Крыма, однако из-за невозможности получить постоянную интернет-связь с помощью Starlink эти планы были сорваны.

Также "Комментарии" сообщали, что в Конгрессе США хотят расследовать действия "Маска против Украины". Сенатор Элизабет Уоррен заявила, что Соединенные Штаты должны расследовать инцидент с ситуацией Маска и его запретом использовать Starlink для Украины. Уоррен указывает, что правительство США отправило запрос компании Маска, однако бизнесмен отказался включать Starlink и заявил, что тогда стал бы соучастником войны.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tKqJ5-kkUGk&ab_channel=All-InPodcast
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